Savić: Obezbijedimo vodu ljudima, političke rasprave mogu da čekaju

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić pozvao je gradonačelnika Ljubišu Petrovića da prihvati saradnju koju su ponudili premijer Savo Minić i Vlada Republike Srpske, kako bi što prije počelo rješavanje višegodišnjeg problema vodosnabdijevanja južnog dijela Semberije.

„Mještani Glavičica, Batara, Johovca, Kačevca, Banjice i Tavne godinama čekaju vodu. Značaj ovog projekta za njihov svakodnevni život mora biti iznad političkih neslaganja i zato je sada najvažnije da Grad Bijeljina i Vlada zajedno rade na rješenju“, rekao je Savić.

On je podsjetio da je Minić ponudio jasan institucionalni postupak - sertifikovana kuća trebalo bi da u roku od sedam dana pregleda dokumentaciju koju je dostavio Grad Bijeljina i utvrdi da li ona ispunjava sve tehničke uslove.

Ukoliko struka potvrdi da je projekat potpun i izvodljiv, Vlada Republike Srpske spremna je da već na prvoj narednoj sjednici odobri 6,5 miliona KM za vodovodnu mrežu.

„Ponuda je konkretna. Premijer i Vlada pružili su ruku Gradu Bijeljini, odredili kratak rok za stručnu provjeru i jasno poručili da će novac biti odobren čim se potvrdi da projekat ispunjava potrebne uslove. Tu priliku treba iskoristiti“, naglasio je Savić.

Prema njegovim riječima, stručnu provjeru ne treba predstavljati kao prepreku, već kao najbrži put do odluke o finansiranju i početka realizacije projekta.

Savić smatra da bi politička prepucavanja u ovom trenutku samo dodatno usporila rješavanje problema koji predugo opterećuje stanovnike ovih semberskih sela.

„Građanima nije važno ko će politički prisvojiti zasluge. Njima je važno da dobiju stabilno vodosnabdijevanje. Zato je važno da gradske vlasti zajedno sa Vladom ubrzaju sve naredne korake“, poručio je Savić.

Sastanak premijera Save Minića i gradonačelnika Ljubiše Petrovića održan je juče u fiskulturnoj sali Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ u Glavičicama kod Bijeljine, uz prisustvo mještana i predstavnika nadležnih institucija. Povod je bio višedecenijski problem vodosnabdijevanja sela u južnom dijelu Semberije.

Tokom razgovora pokazalo se da između republičkih i gradskih predstavnika nema saglasnosti o tome koliko je postojeća dokumentacija spremna za realizaciju projekta. Petrović je naveo da postoji pripremljen transportni cjevovod i da je dokumentacija Vladi dostavljena još prije tri godine.

Vaso Novaković iz Instituta za primijenjenu geologiju i Vodoinženjering Bijeljina rekao je da dokumentacija koju je predstavio Grad Bijeljina nije na nivou koji omogućava neposredan početak izgradnje kompletnog vodovodnog sistema.

Prema njegovoj ocjeni, ona nije ni na nivou idejnog projekta, već predstavlja idejno rješenje koje treba inovirati jer ne predviđa nijedan rezervoar. Struka je upozorila i da transportni cjevovod sam po sebi ne predstavlja kompletan i funkcionalan sistem vodosnabdijevanja.

Minić je nakon toga zatražio da sertifikovana kuća u roku od sedam dana pregleda dokumentaciju i najavio da će Vlada, ukoliko potvrda pokaže da je projekat potpun i izvodljiv, već na prvoj narednoj sjednici odobriti 6,5 miliona KM.