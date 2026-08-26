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Tramp o pregovorima sa Iranom: Ne žuri mi se

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:34

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da mu se "ne žuri" u vezi sa pregovorima sa Iranom.

Tramp je, odgovarajući na pitanje novinara Al Džazire o nastavku pregovaračkog procesa, izjavio da su i ekonomska i vojna akcija "efikasne", kao i da mu se "ne žuri" kada je riječ o pregovorima sa Iranom.

"Nemam nikakve rokove, ne žuri mi se", saopštio je američki predsjednik.

Državni sekretar SAD Marko Rubio prenio je ranije svojim kolegama širom svijeta da Vašington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran, s obzirom na to da američka administracija preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Ormuskog moreuza, rekla su dva dobro obaviještena izvora za izraelski Kanal 12.

Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva.

Izvori su takođe naveli da se očekuje da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedjeljak objavio američki ministar finansija Skot Besent primjenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje, prenio je Tajms of Izrael.

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