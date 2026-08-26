Transportovana trudnica iz Trebinja u Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su danas transportovali trudnicu iz bolnice u Trebinju na Univerzitetski klinički centar Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Iz MUP-a su dodali da su Uprava za vazduhoplovstvo u avgustu učestvovala i u akcijama gašenja požara iz vazduha na lokacijama Trebinja, Nevesinja i Konjica.
"Ostvaren je nalet od 46.15 časova uz izbačenih 443.000 litara vode", navedeno je u saopštenju.
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