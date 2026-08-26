"Onkologija u novoj zgradi UKC-a na najvišem svjetskom nivou"

Nivo zdravstvene zaštite onkoloških pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske na vrlo je visokom nivou, a tome doprinosi i tradicionalna saradnja zdravstvenih ustanova Srpske i Srbije, rečeno je nakon današnje posjete delegacije Ministarstva zdravlja Srbije i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ovoj ustanovi u Banjaluci.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić naveo je da je delegacija iz Srbije u UKC-u Srpske vidjela zatvoreni ciklus liječenja pacijenata oboljelih od onkološke bolesti.

"To su klinike za onkologiju, radiologiju, nuklearnu medicinu, ali i Centar za radio terapiju", izjavio je Šeranić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom iz Srbije i obilaska ovih klinika.

On je naveo da je Republika Srpska iz budžeta izdvojila dodatnih 15 miliona KM Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske za program lijekova za liječenje onkoloških pacijenata.

"Proširivaće se indikacije za pojedine onkološke lijekove", rekao je Šeranić.

On je zahvalio kolegama iz Srbije za podršku pacijentima, kao i za edukaciji zdravstvenih radnika Republike Srpske u ustanovama u Srbiji.

Odgovarajući na pitanja novinara, Šeranić je rekao da Srpska oboljelima od rijetkih bolesti posljednjih godina pruža znatno veću podršku.

"Veliku smo stvar učinili osnivanjem Centra za rijetke bolesti ovdje u UKC-u, te formiranjem tima koji se bavi tom tematikom. Fokus je na djeci i otkrivanju tih oboljenja", naveo je Šeranić.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević ocijenio je da je nivo usluga u UKC-u Republike Srpske na svjetskom nivou, te istakao tradicionalno dobru i bratsku saradnju Srpske i Srbije i u oblasti zdravstva.

"Nažalost, imamo sve više onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj i Srbiji. Trebamo više raditi na preventivi tih bolesti. Tu smo na raspolaganju da se udružimo i da pobedimo tu pošast", rekao je Zečević.

Direktor UKC-a Nikola Šobot izjavio je da je izrazito značajna posjeta delegacije iz Srbije jer se razmjenom iskustava dodatno unapređuje saradnja na unapređenju brige o onkološkim pacijentima.

"Ovo je novi nivo u saradnji koji zahtijeva integraciju dvije bratske države. Kroz ovaj sastanak izrodile su se nove ideje o zbrinjavanju pacijenata iz Republike Srpske i Srbije. Ovo je trend daljeg učenja i usavršavanja. Svi naši pacijenti su zbrinuti. Liječenje je potpuno besplatno", istakao je Šobot.

Direktor Instituta za onkologiju i radilogiju Srbije Milan Žegarac rekao je da je na jako visokom nivou zaštita onkoloških pacijenata u UKC-u Republike Srpske.

"Onkologija u novoj zgradi izgleda sjajno, na najvišem svetskom nivou. Naša saradnja je konstantna i uvek se savetujemo na dobrobit pacijenata. Liječenje je ovde prisutno u svim modalitetima", kaže Žegarac, prenosi Srna.