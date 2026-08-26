Budimir sa predstavnicima Vatrogasnog saveza Srpske

Tokom sastanka je bilo riječi o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, sa posebnim osvrtom na stanje na požarištimaa na području Hercegovine, ali i o stanju na ostalim područjima Republike Srpske.

Razgovarano je o funkcionisanju sistema zaštite od požara, angažovanju nadležnih službi, kao i mjerama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti radi daljeg unapređenja sistema, efikasnijeg odgovora na požare i zaštite života i imovine građana.

Sagovornici su ocijenili da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Vatrogasnog saveza Republike Srpske dobra i uspješna, te je iskazana spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti na unapređenju sistema zaštite od požara i jačanju kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama, saopšteno je nakon sastanka.