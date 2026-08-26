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Budimir sa predstavnicima Vatrogasnog saveza Srpske

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:08

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас са представницима Ватрогасног савеза Републике Српске, са којима је разговарао о актуелној безбједносној ситуацији, са посебним освртом на стање на пожариштимаа на подручју Херцеговине, али и о стању на осталим подручјима Републике Српске.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas sa predstavnicima Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

Tokom sastanka je bilo riječi o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, sa posebnim osvrtom na stanje na požarištimaa na području Hercegovine, ali i o stanju na ostalim područjima Republike Srpske.

Razgovarano je o funkcionisanju sistema zaštite od požara, angažovanju nadležnih službi, kao i mjerama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti radi daljeg unapređenja sistema, efikasnijeg odgovora na požare i zaštite života i imovine građana.

Sagovornici su ocijenili da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Vatrogasnog saveza Republike Srpske dobra i uspješna, te je iskazana spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti na unapređenju sistema zaštite od požara i jačanju kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama, saopšteno je nakon sastanka.

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Tagovi :

Željko Budimir

Vatrogasni savez RS

MUP Republike Srpske

Sastanak

požar

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