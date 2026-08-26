Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije u posjeti UKC-u

Autor:ATV redakcija
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Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetili su danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
U okviru posjete planiran je sastanak sa rukovodstvom UKC-a Republike Srpske i Centra za radioterapiju "Afidea", a potom i obilazak Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centra za radioterapiju, Zavoda za kliničku radiologiju, te novog objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom.
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