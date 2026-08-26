Za sufinansiranje naučnih publikacija 150.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u 2026. godini, za šta je predviđeno 150.000 KM.

Ovim konkursom biće sufinansirane naučne monografije, naučni časopisi, zbornici sa naučnih skupova i tematski zbornici i zbornici dokumenata.

Na konkurs se mogu prijaviti naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja iz Republike Srpske koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija iz Republike Srpske, upisani u Registar izdavača koji se vodi pri Ministarstvu prosvjete i kulture.

MNV publikacije Ustupljena fotografija

Autori publikacija ne mogu biti direktni korisnici sredstava za sufinansiranje naučnih publikacija, već se za njih mogu prijaviti putem naučnoistraživačkih organizacija, naučnih udruženja i izdavača iz prethodnog stava, osim u slučaju kad je izdavač poznata međunarodna izdavačka kuća sa dugom tradicijom u izdavanju naučne literature.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2026. godine, a obrasci prijava na konkurs mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva i u Ministarstvu. Prijave na konkurs slati na adresu Ministarstva: Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka.