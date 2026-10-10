Logo

Beba pronađena mrtva u porodičnoj kući: Poznati prvi detalji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 17:28

Komentari:

0
беба
Foto: pexels/Nduwa Siachaba

U porodičnoj kući u Zrenjaninu preminula je beba, a policija i nadležno tužilaštvo u Srbiji rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada nema naznaka da je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra prirodna smrt.

Kako se nezvanično saznaje, tijelo bebe upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da pomogne u utvrđivanju tačnog uzroka smrti, prenosi Radio Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

umrla beba

preminula beba

Zrenjanin

obdukcija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Студенти са КиМ подржали колеге у Српској

Srbija

Studenti sa KiM podržali kolege u Srpskoj

4 h

0
Грмљавина, невријеме

Srbija

Ovo je tačna satnica: Evo kada stižu pljuskovi sa grmljavinom

8 h

0
Полиција Србија

Srbija

Okidač navijačke pjesme: Mladića udarali sjekirom, podignuta akcija "Vihor"

10 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Tinejdžer (19) automobilom namjerno 'pokosio' poznanika: Prije toga bacali saksije i kamenje

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

24

Deda na tajnom zadatku: Kad djedove ratne priče postanu stvarnost

19

17

Srpska ponovo na meti napada iz FBiH zbog inostranih lobiranja

19

17

Obilježena 31 godina od stradanja Srba u zapadnoj Krajini

19

16

Kolaps kuca na vrata: Teško stanje u energo sektoru Srpske

19

15

Dogovor Trampa i Putina otvara put ka padu cijena nafte na domaćem tržištu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima