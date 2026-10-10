Beba pronađena mrtva u porodičnoj kući: Poznati prvi detalji

U porodičnoj kući u Zrenjaninu preminula je beba, a policija i nadležno tužilaštvo u Srbiji rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada nema naznaka da je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra prirodna smrt.

Kako se nezvanično saznaje, tijelo bebe upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da pomogne u utvrđivanju tačnog uzroka smrti, prenosi Radio Sarajevo.