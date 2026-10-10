Ovo je tačna satnica: Evo kada stižu pljuskovi sa grmljavinom

Snažan ciklon nalazi se na severozapadu Evrope i donosi orkansku oluju sa sjevera Atlantika.

Istovremeno, nad jugom Italije sve više jača ciklon, a upravo će ovaj ciklon djelovati na vrijeme u Srbiji tokom vikenda.

Danas će biti veoma toplo. Očekuje se smjena sunca i oblaka. U većini predjela tokom dana biće suvo.

Pred sam kraj dana oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom zahvatiće južne, jugozapadne, zapadne i sjeverozapadne delove Srbije i širiće se prema ostalim predelima.

U toku večeri, a naročito poslije 21 časa, kiše i pljuskova biće u većem dijelu Srbije, dok će se najviše suvo zadržati na istoku i jugoistoku Srbije.

U noći između subote i nedjelje i u nedjelju ujutro veoma obilne padavine zahvatiće sjeverozapadne delove Srbije.

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U ovim predjelima očekuje se da za manje od 12 sati padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a u Bačkoj i do 50 litara.

Prema jugoistoku će i istoku padavine će se značajno smanjivati. Najmanje padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije i to čak i manje od 5 litara.

Zbog očekivanih obilnijih padavina, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

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Nivo Dunava i ostalih reka je i dalje na istorijskom minimumu i ove padavine neće uticati na njihov porast, ali manjih problem usled ogromne količine atmosferske vode može biti u urbanim sredinama, usljed nemogućnost da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate veliku količinu vode u kratkom vremenskom sistemu.

U nedelju će biti osjetno svežije, uz pravo jesenje vrijeme, a padavine će tokom dana slabiti, prema kraju dana se i razvedriti i to prvo na severu Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 12 do 20 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni, piše Telegraf.