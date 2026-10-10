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Obilježene 31 godine od zločina nad Srbima u zapadno-krajiškim opštinama

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10.10.2026
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У Мркоњић Граду обиљежена је 31 година од злочина над више од 2.000 Срба из западнокрајишких општина које су починиле хрватске и муслиманске снаге.
Foto: SRNA

Parastosom i polaganjemi vijenaca i cvijeća kod spomen-obilježja masovne grobnice u Mrkonjić Gradu je obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Parastos je služilo sveštenstvo mrkonjićke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su položeni vijenci.

Vijence su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banjaluci.

Cvijeće su položile delegacije Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, Trećeg pješedijskog Republika Srpska puka, Opštine Mrkonjić Grad, te drugih opština i gradova.

Tada je ubijeno 2.214 civila i vojnika.

I dalje se kao nestali vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske.

Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu iz koje je ekshumirano 181 tijelo.

Obilježavanje je organizovao Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Мркоњић Град-парастрос

Republika Srpska

U Mrkonjić Gradu obilježavanje 31. godine od protjerivanja 120.000 Srba

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Tagovi :

Mrkonjić Grad

Parastos

Srbi

protjerivanje

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