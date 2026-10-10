Logo

Nagli prestanak unosa kofeina može izazvati ove simptome

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 12:00

Komentari:

0
Чај, кафа, топли напитак, пиће
Foto: Pexel/Ketut Subiyanto

Kofein može da utiče na to koliko se osjećate smireno ili anksiozno, naročito ako ste posebno osjetljivi na ovaj sastojak ili ga redovno unosite u velikim količinama.

Smanjenje unosa kofeina vremenom kod nekih ljudi može da doprinese većoj emocionalnoj stabilnosti, ali sam proces odvikavanja nije uvijek prijatan. Stručnjaci ističu da kod većine ljudi simptomi odvikavanja od kofeina dostižu vrhunac u roku od jednog do dva dana nakon prestanka konzumacije.

Кристијано Роналдо

Fudbal

Oglasila se majka Kristijana Ronalda: Ne cijene ga dovoljno

"Tokom tog perioda, kada su simptomi odvikavanja najizraženiji, veća je vjerovatnoća da će doći do promjena raspoloženja, ali će se one ublažiti ili nestati u roku od nedjelju ili dvije nakon prestanka konzumacije kofeina", objasnila je nutricionistkinja Lindzi Hol.

Ona ističe da se tokom prvih nekoliko dana mogu javiti pojačana anksioznost, razdražljivost i letargija, dok se određeni hormoni i receptori ne prilagode novom stanju.

Intenzitet simptoma može da zavisi od nekoliko faktora, uključujući količinu kofeina koju ste ranije unosili, brzinu smanjenja njegovog unosa i stepen vaše osjetljivosti na ovaj sastojak.

"Nakon dugoročnog izbacivanja kofeina ili smanjenja njegovog unosa, osoba može da primjeti veću stabilnost nivoa energije tokom dana, jer više nema naglih skokova energije podstaknutih kofeinom", navela je nutricionistkinja.

илу-грмљавина-29052026

Srbija

Ovo je tačna satnica: Evo kada stižu pljuskovi sa grmljavinom

Osobe koje su sklonije anksioznosti vjerovatnije će primjetiti poboljšanje raspoloženja nakon smanjenja unosa kofeina.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kafa

kofein

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Позната манекенка позирала готово нага

Scena

Poznata manekenka pozirala gotovo naga

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 10. oktobar: Jedan znak očekuje važna prilika

4 h

0
Киша

Društvo

Jutro kišovito, a evo šta nas očekuje tokom dana

5 h

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

AMS upozorio vozače: Oprez

5 h

0

Više iz rubrike

Чај шоља напитак чајник сто

Zdravlje

Šolja ovog čaja prije odlaska u krevet će vam pomoći da brže zaspite

15 h

0
Риђокоса жена ужива у ружичастој крофни у затвореном простору кафића.

Zdravlje

Zašto vam se baš uveče jede nešto slatko?

17 h

0
Једно преминуло: 13 пацијената у болницама у Српској због опасне инфекције

Zdravlje

Jedno preminulo: 13 pacijenata u bolnicama u Srpskoj zbog opasne infekcije

20 h

0
доктор љекар медицина

Zdravlje

Bolest preko noći odnosi vid: Šta je oboljenje žute mrlje?

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

Zadavio pastorku (19), pa bježao u njenim patikama iz studentskog doma

13

58

"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Srpčanin uputio zahtjev Gradu Banjaluka

13

57

Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

13

42

Njemačka zadržava sankcije Rusiji

13

27

Medicinska sestra greškom isključila respirator djevojčici koja je ubrzo preminula

Trenutno na programu

13:00

Narod priča

putopis

13:30

Gastro bar

lajfstajl

13:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

14:00

Pikadil Džim (12+, R)

filmski program

15:30

U drugom planu (R)

informativno politički

16:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

16:35

Skuld (R)

dokumentarni program

Stanje na graničnim prelazima