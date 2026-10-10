Nagli prestanak unosa kofeina može izazvati ove simptome

Kofein može da utiče na to koliko se osjećate smireno ili anksiozno, naročito ako ste posebno osjetljivi na ovaj sastojak ili ga redovno unosite u velikim količinama.

Smanjenje unosa kofeina vremenom kod nekih ljudi može da doprinese većoj emocionalnoj stabilnosti, ali sam proces odvikavanja nije uvijek prijatan. Stručnjaci ističu da kod većine ljudi simptomi odvikavanja od kofeina dostižu vrhunac u roku od jednog do dva dana nakon prestanka konzumacije.

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"Tokom tog perioda, kada su simptomi odvikavanja najizraženiji, veća je vjerovatnoća da će doći do promjena raspoloženja, ali će se one ublažiti ili nestati u roku od nedjelju ili dvije nakon prestanka konzumacije kofeina", objasnila je nutricionistkinja Lindzi Hol.

Ona ističe da se tokom prvih nekoliko dana mogu javiti pojačana anksioznost, razdražljivost i letargija, dok se određeni hormoni i receptori ne prilagode novom stanju.

Intenzitet simptoma može da zavisi od nekoliko faktora, uključujući količinu kofeina koju ste ranije unosili, brzinu smanjenja njegovog unosa i stepen vaše osjetljivosti na ovaj sastojak.

"Nakon dugoročnog izbacivanja kofeina ili smanjenja njegovog unosa, osoba može da primjeti veću stabilnost nivoa energije tokom dana, jer više nema naglih skokova energije podstaknutih kofeinom", navela je nutricionistkinja.

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Osobe koje su sklonije anksioznosti vjerovatnije će primjetiti poboljšanje raspoloženja nakon smanjenja unosa kofeina.

(b92)