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Horoskop za 10. oktobar: Jedan znak očekuje važna prilika

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10.10.2026 09:29

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Foto: pexels/Paoko

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Pred vama je prilika da pokažete koliko ste snalažljivi. Zauzete očekuje dogovor koji će unijeti više sklada u odnos, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko dijeli njihova interesovanja. Više pažnje posvetite ishrani.

Bik

Strpljenje će vam pomoći da riješite pitanje koje vam već neko vrijeme oduzima energiju. Zauzeti će pronaći zajednički jezik sa partnerom, dok slobodnima slijedi zanimljiv razgovor. Izdvojite vrijeme za trening.

Blizanci

Kreativnost će vam pomoći da pronađete rješenje koje drugima možda neće pasti na pamet. Zauzete očekuje više spontanosti, dok slobodni mogu dobiti poziv koji će ih obradovati. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Rak

Pažljivo osluškujte savjete ljudi kojima vjerujete, jer bi vam mogli pomoći. Zauzeti će uživati u nježnosti, dok će slobodni osjetiti privlačnost prema nekome ko ih dobro razumije. Prijaće vam više sna.

Lav

Samopouzdanje će vam pomoći da ostavite dobar utisak i izborite se za sebe. Zauzeti bi mogli isplanirati nešto posebno sa partnerom, dok slobodne očekuje flert koji će im popraviti raspoloženje. Moguća je glavobolja.

Djevica

Dobra organizacija pomoći će vam da izbjegnete nervozu. Zauzete očekuje iskren razgovor o zajedničkim željama, dok slobodni mogu primijetiti da se prijateljstvo razvija u drugom pravcu. Pazite na leđa i zglobove.

Vaga

Vaš osjećaj za ravnotežu biće od koristi u situaciji koja zahtijeva kompromis. Zauzeti će pronaći način da unesu više romantike, dok slobodne može zainteresovati osoba vedrog duha. Unosite više vitamina.

Škorpija

Intuicija bi vam mogla pomoći da prepoznate šta se krije iza riječi. Zauzete očekuje prilika za produbljivanje povjerenja, dok slobodni mogu započeti dopisivanje. Više pažnje posvetite zdravoj ishrani.

Strijelac

Otvorenost za nove ideje mogla bi vam donijeti zanimljive mogućnosti. Zauzeti će uživati u zajedničkim aktivnostima, dok slobodne očekuje novo poznanstvo. Prijaće vam kratki odmor u prirodi.

Jarac

Posvećenost ciljevima donijeće vam osjećaj sigurnosti. Zauzete očekuje razgovor o budućim planovima, dok slobodni mogu otkriti da neko već duže vrijeme traži njihovu pažnju. Mogući su problemi sa probavom.

Vodolija

Nestandardno rješenje moglo bi se pokazati kao najbolji izbor. Zauzete očekuje više smijeha i razumijevanja, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih privući svojom originalnošću. Moguć je blagi pad energije.

Ribe

Osjećaj za druge pomoći će vam da pronađete zajednički jezik sa okolinom. Zauzete očekuje prijatan trenutak sa partnerom, dok slobodni mogu dobiti znak pažnje od osobe koja im se dopada. Izbjegavajte stres i nervozu, piše Glas Srpske.

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