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Šok na srpskoj svadbi: Mladu udarili činijom u glavu

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09.10.2026 08:07

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Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Foto: Pexels

Neobičan trenutak sa jedne srpske svadbe privukao je pažnju na društvenim mrežama, i to zbog tradicionalnog običaja koji nije prošao baš prema planu.

Umjesto da sve protekne uobičajeno, jedan potez doveo je do toga da mlada usred rituala dobije udarac činijom u glavu.

Sve se dogodilo ispred kuće, dok je trajao običaj u kojem se preko glave bacaju žitarice i sjemenke. Ovaj ritual ima simbolično značenje i povezuje se sa željom da mladence u zajedničkom životu prate sreća, blagostanje i obilje.

Вјенчање

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U jednom trenutku mlada je pokušala da uzme šaku žita iz posude koju je držala starija žena. Međutim, dok je posezala za žitom, žena je izgubila kontrolu nad činijom i udarila je njome po glavi.

Nije poznato da li je žena mladina majka ili svekrva, iako su upravo o tome korisnici društvenih mreža nagađali u komentarima.

Umjesto ljutnje usledio smijeh

Sudeći prema snimku, mlada nije pretrpjela povrede nakon udarca. Njena reakcija bila je potpuno drugačija od očekivane - počela je da se smije, a smeh se čuje i u pozadini, gdje se nalazi mladoženja.

Snimak je potom počeo da privlači pažnju korisnika društvenih mreža, koji su se našalili na račun čitavog događaja.

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Društvo

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"Mislim da ne pričaju više", "Oprosti, nije bilo slučajno", "To je stari običaj.", "Svaka čast na suzdržanosti", pisali su ljudi.

Nažalost, mlada je u međuvremenu obrisala snimak sa svog profila, ali je video za kratko vrijeme privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvao brojne reakcije.

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Svadba

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