Šok na srpskoj svadbi: Mladu udarili činijom u glavu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Neobičan trenutak sa jedne srpske svadbe privukao je pažnju na društvenim mrežama, i to zbog tradicionalnog običaja koji nije prošao baš prema planu.
Umjesto da sve protekne uobičajeno, jedan potez doveo je do toga da mlada usred rituala dobije udarac činijom u glavu.
Sve se dogodilo ispred kuće, dok je trajao običaj u kojem se preko glave bacaju žitarice i sjemenke. Ovaj ritual ima simbolično značenje i povezuje se sa željom da mladence u zajedničkom životu prate sreća, blagostanje i obilje.
Zanimljivosti
Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha
U jednom trenutku mlada je pokušala da uzme šaku žita iz posude koju je držala starija žena. Međutim, dok je posezala za žitom, žena je izgubila kontrolu nad činijom i udarila je njome po glavi.
Nije poznato da li je žena mladina majka ili svekrva, iako su upravo o tome korisnici društvenih mreža nagađali u komentarima.
Sudeći prema snimku, mlada nije pretrpjela povrede nakon udarca. Njena reakcija bila je potpuno drugačija od očekivane - počela je da se smije, a smeh se čuje i u pozadini, gdje se nalazi mladoženja.
Snimak je potom počeo da privlači pažnju korisnika društvenih mreža, koji su se našalili na račun čitavog događaja.
Društvo
Snimak sa svadbe zapalio mreže: Mladoženja pretjerao sa tortom, mlada mu odmah uzvratila
"Mislim da ne pričaju više", "Oprosti, nije bilo slučajno", "To je stari običaj.", "Svaka čast na suzdržanosti", pisali su ljudi.
Nažalost, mlada je u međuvremenu obrisala snimak sa svog profila, ali je video za kratko vrijeme privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvao brojne reakcije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
11 h0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
14 h0
Najnovije
Najčitanije
10
35
10
03
09
48
09
40
09
37
Trenutno na programu