Logo

Najharizmatičniji znak horoskopa: Samopouzdanje mu je adut

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 20:23

Komentari:

0
Млада жена у карираној кошуљи ослања се на теренско возило у градском окружењу.
Foto: ali rezaei/Pexels

U svijetu astrologije neki se znakovi posebno ističu svojim samopouzdanjem, toplinom i sposobnošću da privuku pažnju. Među njima se često izdvaja Lav, znak koji se povezuje s harizmom, snažnom ličnošću i prirodnom potrebom da bude u centru pažnje.

Prirodno privlači pažnju

Lav je vatreni, fiksni znak kojim prema astrološkim tumačenjima vlada Sunce. Upravo se zbog toga često opisuje kao samouvjeren, upečatljiv i spreman da se istakne u društvu. Ne mora nužno biti najglasnija osoba u prostoriji, ali njegovo prisustvo teško je ne primijetiti, prenosi Indeks.

Samopouzdanje je njegov adut

Jedna od osobina koje se Lavu najčešće pripisuju jeste izraženo samopouzdanje. Vjeruje u sebe, ne skriva svoje ambicije i uglavnom nema problem da se zauzme za ono što želi. U astrološkim opisima upravo se ta sigurnost često povezuje s njegovom privlačnošću i harizmom.

Toplina osvaja druge

Harizma nije samo stvar samopouzdanja. Lav se često opisuje i kao topao, velikodušan i društven. Prema astrološkim tumačenjima, voli da pokazuje pažnju ljudima koji su mu važni i rado preuzima ulogu osobe koja okuplja društvo.

Voli da bude primijećen

Lav obično nema ništa protiv pažnje - naprotiv, često mu godi kada ga drugi primjećuju i cijene. To može biti njegova velika prednost u društvu, ali ponekad i mana. Pretjerana potreba za priznanjem može preći u tvrdoglavost ili utisak da želi da dominira razgovorom i situacijom.

Zašto baš Lav?

Ako harizmu povezujemo sa samopouzdanjem, toplinom, izražajnošću i sposobnošću privlačenja pažnje, nije teško razumjeti zašto se upravo Lav često nalazi pri vrhu takvih astroloških lista. Njegova kombinacija samouvjerenosti i društvenosti čini ga znakom koji se, barem prema astrološkim tumačenjima, teško zaboravlja.

Приказе у Бугојну

Gradovi i opštine

Nije šala, ne igrajte se: Prikaze se pojavile u bh. gradu

Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

astrologija

Astrolozi

zvijezde

Horoskop 2026

Horoskop

Komentari (0)

Više iz rubrike

вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Zanimljivosti

Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ovi znakovi konačno dolaze do velikih para: Jedan će imati poseban razlog za slavlje

4 h

0
сат часовник аларм

Zanimljivosti

Spremite se za mrak usred dana: Stiže zimsko računanje vremena

8 h

0
Лављи макаки , познат и као макаки са лављом гривом, јесте једна од најређих и најугроженијих врста мајмуна на свијету. Овај примат из породице мајмуна Старог света ендемичан је за планински венац Западни Гати у југозападној Индији, гдје живи искључиво у густим тропским кишним шумама

Zanimljivosti

U zoološkom vrtu rođen mužjak makakija sa lavljom grivom: Ova vrsta se nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

20

55

Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

20

50

Selin Dion pala na sceni

20

42

Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

20

39

Sutra je Sveti Jovan Bogoslov: Jedan običaj se posebno odnosi na djevojke koje žele da se udaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima