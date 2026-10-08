Spremite se za mrak usred dana: Stiže zimsko računanje vremena

U noći između 24. i 25. oktobra počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na satovima pomjeraju se jedan sat unazad, pa ćemo te noći spavati duže, ali će već naredne večeri mrak nastupiti znatno ranije.

U nedjelju, 25. oktobra 2026. godine, u 3.00 časa kazaljke treba pomjeriti na 2.00 časa, čime se završava ljetnje i počinje zimsko računanje vremena.

To znači da ćemo dobiti jedan sat više sna, ali će se promjena posebno osjetiti tokom popodneva i večeri.

Šta će se promijeniti 25. oktobra?

Najveća razlika biće u tome što će Sunce zalaziti oko sat vremena ranije prema satu nego prethodnog dana.

U Beogradu će 24. oktobra Sunce zaći oko 17.38 časova, dok će 25. oktobra zalazak biti oko 16.37 časova.

To praktično znači da će već oko 17.07 časova biti završen građanski sumrak, odnosno da će napolju biti prilično mračno.

Za mnoge građane upravo će to biti najuočljivija posljedica prelaska na zimsko računanje vremena, jer će nakon posla i škole mrak nastupati mnogo ranije.

A šta nas čeka ujutru?

Promjena ima i svoju „svijetlu“ stranu.

Pošto se sat vraća unazad, jutra će biti svjetlija prema satu. U Beogradu će 25. oktobra Sunce izaći oko 6.06 časova.

Građanski sumrak počeće već oko 5.36 časova, što znači da će svitati znatno prije izlaska Sunca.

Za one koji ustaju oko šest ili sedam časova ujutru razlika će biti posebno primjetna, jer će jutra biti svjetlija nego prethodnih dana u isto vrijeme.

Od izlaska do zalaska Sunca 25. oktobra imaćemo oko 10 sati i 31 minut dnevne svjetlosti.

Zašto će razlika biti toliko primjetna?

Iako se dužina dana prirodno smanjuje, vraćanje sata za 60 minuta donosi naglu promjenu u tome kada tokom dana imamo dnevnu svjetlost.

Zato ćemo 25. oktobra ujutru imati ranije svitanje, ali ćemo zauzvrat mnogo ranije ostajati bez dnevne svjetlosti u popodnevnim časovima.

Promjena će se naročito osjetiti već naredne sedmice, kada će se veliki broj građana sa posla, iz škole i sa drugih obaveza vraćati kući po mraku.

Tako počinje period godine u kojem će dani biti sve kraći, jutra hladnija, a mrak će nastupati sve ranije.

(Telegraf)