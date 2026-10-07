Neobična šalteruša u Srpskoj: Došao u poštu, dočekala ga mačka

Autor:ATV redakcija
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Dođeš u poštu da doplatiš ENC, a na šalteru te dočeka, mačka.
Upravo takav prizor zabilježen je u jednoj pošti u Republici Srpskoj, a prizor je odmah izmamio osmijehe i privukao pažnju prolaznika.
"Dobar dan, može ENC da mi nadoplatiš?", mogla bi glasiti najneobičnija molba upućena ovoj simpatičnoj "šalteruši".
Mačka je očigledno odlučila provjeriti kako izgleda radni dan iza šaltera, a svojim prisustvom napravila je prizor koji je mnogo zanimljiviji od običnog odlaska u poštu.
Snimak je nasmijao korisnike društvenih mreža, a komentari su se samo nizali.
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