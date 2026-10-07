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Neobična šalteruša u Srpskoj: Došao u poštu, dočekala ga mačka

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07.10.2026 16:05

Komentari:

1
Мачка шалтеруша
Foto: Screenshot

Dođeš u poštu da doplatiš ENC, a na šalteru te dočeka, mačka.

Upravo takav prizor zabilježen je u jednoj pošti u Republici Srpskoj, a prizor je odmah izmamio osmijehe i privukao pažnju prolaznika.

"Dobar dan, može ENC da mi nadoplatiš?", mogla bi glasiti najneobičnija molba upućena ovoj simpatičnoj "šalteruši".

Mačka je očigledno odlučila provjeriti kako izgleda radni dan iza šaltera, a svojim prisustvom napravila je prizor koji je mnogo zanimljiviji od običnog odlaska u poštu.

Snimak je nasmijao korisnike društvenih mreža, a komentari su se samo nizali.

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Tagovi :

mačka

ENC

Komentari (1)

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