Neobična šalteruša u Srpskoj: Došao u poštu, dočekala ga mačka

Dođeš u poštu da doplatiš ENC, a na šalteru te dočeka, mačka.

Upravo takav prizor zabilježen je u jednoj pošti u Republici Srpskoj, a prizor je odmah izmamio osmijehe i privukao pažnju prolaznika.

"Dobar dan, može ENC da mi nadoplatiš?", mogla bi glasiti najneobičnija molba upućena ovoj simpatičnoj "šalteruši".

Mačka je očigledno odlučila provjeriti kako izgleda radni dan iza šaltera, a svojim prisustvom napravila je prizor koji je mnogo zanimljiviji od običnog odlaska u poštu.

Snimak je nasmijao korisnike društvenih mreža, a komentari su se samo nizali.