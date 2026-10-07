Amidžić: Krnjić imao najskuplju kampanju s obzirom na štetu nanijetu privredi

Član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić imao je najskuplju izbornu kampanju s obzirom na štetu nanesenu privredi jer je onemogućio usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, a najviše su plaćale prevozničke firme, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Amidžić je naveo da je Krnjić bio na nekoj od lista i ako dobije taj mandat, to će biti najskuplji mandat u BiH s obzirom na štetu koju je nanio.

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"Najviše su plaćali ljudi koji imaju prevozničke firme zbog dugih čekanja, pogotovo u uslovima kada vozači mogu da ostanu svega 90 dana u EU", rekao je Amidžić.

On kaže da je Privredna komora Republike Srpske, koliko mu je poznato, podnijela krivičnu prijavu protiv Krnjića zbog svih čekanja i usporenog transporta koji su bili posljedica njegovih osporavanja donošenja Pravilnika, ali nije mogao precizirati iznos naveden u prijavi.

Konstatovao je da je Pravilnik danas donesen, na zadovoljstvo svih koji koriste granične prelaze u Gradišci.

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Navodeći da je Pravilnikom stvorene pretpostavke i za otvaranje drugog graničnog prelaza na Rači, Amidžić je dodao da su predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić dogovorili njegovo otvaranje 15. oktobra.

"To su politike nas iz Republike Srpske, i od tih politika ne odustajemo. I kao što vidite, kad ste principijelni, to narod prepoznaje i uvijek nagradi", zaključio je Amidžić.

Sjednici Upravnog odbora UIO danas nije prisustvovao Krnjić, ekspert u ime Vlade FBiH, koji je nekoliko puta glasao protiv izmjena Pravilnika. Krnjiću je mandat istekao početkom septembra.