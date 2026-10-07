"Samo sam željela da se zabavljam": Žena glumila nastavnicu jer joj je bilo dosadno

Ejmi Džouns (23) optužena je da se 24. septembra lažno predstavila kao zamjenska nastavnica u srednjoj školi "Rufus King International" u Milvokiju, koju je nekada i sama pohađala, te uspjela da uđe u učionicu i preuzme nastavu.

Prema krivičnoj prijavi, Džouns je školu posjetila sedmicu ranije i proučila način ulaska, a 24. septembra se uklopila među učenike, prošla bezbjednosnu kontrolu i predstavila osoblju kao zamjenska nastavnica, pri čemu joj je išlo u prilog to što je tog dana bilo odsutno osam nastavnika, a obezbijeđeno samo sedam zamjena.

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Kada je ostala sama sa učenicima, navodno je psovala, koristila rasističke uvrede, iznosila seksualno neprimjerene komentare, razvrstavala učenike prema rasi i polu, vrijeđala ih zbog izgleda i težine te pitala da li neko kod sebe ima marihuanu ili elektronsku cigaretu jer joj je čas "dosadan i iritantan".

Učenici su zbog njenog ponašanja obavijestili osoblje škole, nakon čega je direktorica kontaktirala agenciju za zamjenske nastavnike i saznala da Džouns uopšte nije njihov zaposleni, pa ju je policija ispratila iz zgrade, navodi Metro.

Džouns je kasnije policiji navodno priznala da se predstavila kao nastavnica jer joj je "bilo dosadno", rekla da "mrzi d‌jecu" i da je samo željela da se zabavlja, dok je njen advokat na sudu naveo da se ona liječi od bipolarnog poremećaja i da je u vrijeme incidenta imala problem sa pravovremenim dobijanjem terapije.

Protiv nje je podignuto šest krivičnih optužbi, uključujući lažno predstavljanje kao javni službenik i pet tačaka koje se odnose na izlaganje d‌jece štetnom sadržaju, dok je preliminarno saslušanje zakazano za 20. oktobar, prenose Nezavisne novine.