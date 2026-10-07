FZO finansira liječenje izvan Srpske: Važno je znati put ostvarivanja prava

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira liječenje izvan Republike Srpske i to onda kada se potrebna zdravstvena usluga ne može pružiti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, saopšteno je danas iz Fonda.

Iz Fonda navode da je put ostvarivanja ovog prava precizno definisan i da je jako važno da osiguranici, ali i sve zdravstvene ustanove, budu upoznati sa načinom finansiranja liječenja izvan Republike Srpske.

"Dakle, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, dostavlja prijedlog za upućivanje pacijenta na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan Republike Srpske. Na osnovu tog prijedloga, stručna komisija Fonda donosi odluku o medicinskoj opravdanosti i finansiranju liječenja u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske koja ima ugovor sa Fondom (Srbija). Sa rješenjem Fonda, naši osiguranici u zdravstvenim ustanovama u Srbiji plaćaju samo participaciju, ukoliko nisu oslobođeni ove obaveze", pojašnjavaju iz FZO.

Ukoliko su oslobođeni plaćanja participacije, Fond u potpunosti finansira njihovo liječenje poput djeci do 18 godina, licima starijim od 65 godina, ratnim vojnim invalidima, penzionerima sa najnižom penzijom, oboljelim od malignih bolesti i drugih težih oboljenja. Naglašavamo, da se rješenje za liječenje izvan Republike Srpske prioritetno završavaju, s obzirom na to da neka zdravstvena stanja zahtijevaju brzu reakciju.

Ukoliko su iscrpljene sve mogućnosti liječenja i u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, dodaju, FZO može da finansira liječenje u zdravstvenim ustanovama u drugim zemljama.

Kada je riječ o tim zemljama, pojašnjavaju iz Fonda, nakon sprovedenog postupka i donošenja rješenja, FZO finansira liječenja na osnovu predračuna, odnosno troškove liječenja direktno uplaćuje na račun zdravstvene ustanove. Dakle, kažu iz Fonda, za liječenje u inostranstvu zakonom i podzakonskim aktima nije predviđeno da osiguranik sam plati zdravstvenu uslugu, a potom od FZO potražuje naknadu troškova.

- Jako je važno da se zakonom definisan put ostvarivanja prava u praksi ispoštuje, jer je to sistemska zaštita prava osiguranika i najlakši put za ostvarivanje ovog prava, budući da pacijent ne mora sam plaćati liječenje. To je ujedno i najefikasniji način ostvarivanja prava i predstavlja sistemsko rješenje koje Republika Srpska primjenjuje kada je riječ o upućivanju pacijenata na liječenje izvan Republike Srpske - navode iz FZO.

Fond je još ranije, u cilju informisanja osiguranika, pripremio Vodič o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu izvan Republike Srpske, koji je dostupan na internet stranici Fonda. Takođe, osiguranici mogu da pozovu i besplatni info broj 0800 5 08 08 kako bi dobili sve neophodne informacije ili da se obrate zaštitnicima prava koji su imenovani u svim filijalama Fonda.