Stiže promjena vremena: Evo šta nas očekuje sutra

Vrijeme u Republici Srpskoj sutra će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno, a tokom dana očekuju se i padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i zapadu biće oblačnije, uz povremenu kišu, dok su na jugu ponegdje mogući i jači pljuskovi.

Na sjeveru i istoku očekuje se uglavnom suvo i toplo vrijeme, uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost.

Tokom večeri i naredne noći padavine će jačati na zapadu, a do narednog jutra proširiće se i ka istoku.

Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova, dok se u Hercegovini i na zapadu povremeno očekuju i olujni udari.

Minimalna temperatura vazduha biće od 7 do 14 stepeni, na zapadu i jugu lokalno do 18 stepeni.

Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 30 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko 18 stepeni.

U atmosferi se istovremeno jača uticaj prednje strane doline sa sjeverozapada Evrope, uz jačanje jugozapadnog strujanja iznad našeg regiona. U prizemlju pritisak je u padu pod uticajem Đenovskog ciklona, koji se širi preko sjevera Jadrana, saopštio je RHMZ.