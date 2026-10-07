Konačni obračun u SDS-u naredne sedmice, zakazane dvije sjednice

Izborni poraz na svim nivoima, isključenje Ljubiše Petrovića, šefovanje Branka Blanuše. Sve to, a možda i više, na sjednicama naredne sedmice, prvo Predsjedništvo, a zatim i Glavni odbor SDS-a. Sjednice je najavio predsjednik partije Branko Blanuša.

"Najvažnije je da će SDS u narednom periodu otvoreno razgovarati o svim pitanjima koja su važna za naše dalje djelovanje. Na sjednicama stranačkih organa analiziraćemo izborne rezultata i donijeti odluke o organizacionim pitanjima", rekao je Blanuša.

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On je naglasio da su odluke u SDS-u uvijek donosili i donosiće članstvo i stranački organi, saopšteno je iz ove stranke.

Blanuša je naveo da će nakon sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora SDS-a javnost biti upoznata sa zaključcima i odlukama.

Blanuša je sjednicu Predsjedništva najavio za 14. oktobar, a ubrzo nakon toga biće zakazana i sjednica Glavnog odbora.

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SDS je na opštim izborima 2026. godine pretrpio poraz na svim nivoima vlasti. Njihovi kandidat Branko Blanuša i Marinko Božović poraženi su od kandidata SNSD-a, dok u Narodnoj skupštini Republike Srpske mjesto najjače opozicione partije prepušteno PSS-u Draška Stanivukovića.

U ponedjeljak ujutru, dan nakon održanih izbora, isključen je Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine. Odluku Branka Blanuše ipak čitavo članstvo nije podržalo. Dok su jedni opravdavali, drugi su pozivali da se o tome još razgovara. Bilo kako bilo, pred funkcionerima su dvije teške sjednice koje će zasigurno odraditi sudbinu partije.