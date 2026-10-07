Biljana Plavšić sahranjena u Banjaluci

U Banjaluci je danas sahranjena bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.

Sahrana Biljane Plavšić

Prethodno je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić.

Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pored kovčega su bili položeni vijenci predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Komemoracija Biljani Plavšić

U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.