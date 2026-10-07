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Makron pozvao na uzdržanost tokom demonstracija

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07.10.2026 14:14

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Француски предсједник Емануел Макрон маше представницима медија уочи састанка у оквиру скупа „Корени Европе за мир и јединство” са папом Лавом XIV, у понедељак, 28. септембра 2026. године, у Мецу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonin Utz

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je na uzdržanost tokom masovnih demonstracija u srednjim školama i univerzitetima, tokom kojih je bilo nasilja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je nakon kriznog sastanka rekao da je Makron pozvao ljude da "pokažu empatiju" i da objasne da policija interveniše u slučajevima ozbiljnog nasilja, prenosi agencija DPA.

Jutros su zabilježene dodatne blokade u francuskim srednjim školama i univerzitetima, uključujući elitnu parisku instituciju "Sijans po", nakon jučerašnjih velikih skupova.

Iz predostrožnosti je 528 škola ostalo potpuno ili djelimično zatvoreno. Sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na nastavak demonstracija i sutra, prenosi Srna.

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Mladi zahtijevaju bolje školske objekte, više nastavnika i bolje uslove za učenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 266.000 ljudi učestvovalo u protestnim marševima u Parizu i drugim većim gradovima u utorak, dok sindikati prosvjete procjenjuju da je učestvovalo 450.000 ljudi.

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Tagovi :

Emanuel Makron

Francuska

Protesti

demonstracije

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