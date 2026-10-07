Makron pozvao na uzdržanost tokom demonstracija

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je na uzdržanost tokom masovnih demonstracija u srednjim školama i univerzitetima, tokom kojih je bilo nasilja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je nakon kriznog sastanka rekao da je Makron pozvao ljude da "pokažu empatiju" i da objasne da policija interveniše u slučajevima ozbiljnog nasilja, prenosi agencija DPA.

Jutros su zabilježene dodatne blokade u francuskim srednjim školama i univerzitetima, uključujući elitnu parisku instituciju "Sijans po", nakon jučerašnjih velikih skupova.

Iz predostrožnosti je 528 škola ostalo potpuno ili djelimično zatvoreno. Sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na nastavak demonstracija i sutra, prenosi Srna.

Svijet Makron sazvao hitan sastanak o protestima učenika

Mladi zahtijevaju bolje školske objekte, više nastavnika i bolje uslove za učenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 266.000 ljudi učestvovalo u protestnim marševima u Parizu i drugim većim gradovima u utorak, dok sindikati prosvjete procjenjuju da je učestvovalo 450.000 ljudi.