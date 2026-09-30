Makron na istorijskom minimumu

Popularnost francuskog predsjednika Emanuela Makrona pala je za sedam procentnih poena u odnosu na kraj juna, na rekordno niskih 18 odsto.

To je pokazalo istraživanje koje zajednički sprovode institut za istraživanje javnog mnjenja Odoxa i konsultantska kuća Mascarter za francuski parlamentarni TV kanal Public Senat i grupu od 20 regionalnih francuskih medija.

Prema rezultatima ankete, samo 18 odsto ispitanih smatra da je Makron dobar predsjednik, dok je 82 odsto suprotnog mišljenja, prenosi BFMTV.

Istovremeno je podrška premijeru Sebastijanu Lekorniju pala za osam procenata, pa ga kao dobrog premijera vidi 24 odsto ispitanih. Istraživanje je sprovedeno u trenutku zabrinutosti građana zbog rasta cijena goriva.

Čak 75 odsto ispitanih ocijenilo je da je proširenje pomoći namijenjene građanima koji mnogo koriste automobile, dok 62 odsto smatra da bi vlada, uprkos visokom budžetskom deficitu, trebalo da izdvoji više novca za tu oblast.

Anketa je sprovedena prije televizijskog obraćanja Makrona na kanalima TF1 i France 2, u kojem je govorio o merama u vezi sa cijenama goriva.

Među političkim ličnostima koje se pominju u kontekstu naredne predsedničke kampanje, 35 odsto ispitanika navelo je da podržava ili ima simpatije prema liderima Nacionalnog okupljanja (RN) Marin Le Pen i Žordanu Bardeli, uz pad od četiri, odnosno pet procentnih poena.

Bivši premijer i kandidat desnog centra na predsjedničkim izborima Eduar Filip ima 27 odsto podrške, Fransoa Oland 22 odsto, dok kandidata lijevog centra Rafaela Gliksmana podržava 20 odsto birača. Istraživanje je sprovedeno onlajn.