Moguće ponavljanje ili poništavanje izbora?

Samo prije nekoliko dana članovima Centralne izborne komisije BiH nije se smjelo ni spomenuti da bi eksperimentalno glasanje uz nove izborne tehnologije moglo dovesti do problema, ali kako se izbori bliže, tako iz Centralne izborne komisije BiH sve glasnije upozoravaju na, najblaže rečeno, moguće probleme.

Nakon što smo čuli da je pilot program pokazao da postoji mogućnost manipulacije skenerima, čuli smo i da bi izbori mogli biti odgođeni ili poništeni, u slučaju masovne sabotaže skenera i biometrije. Taj prijedlog stiže iz CIK-a. Zvuče kao da već uveliko na to računaju.

„Moj stav je, ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem, rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, radije bih ovdje išla na poništenje izbora i na odlaganje izbora za sedam dana sa istom tehnologijom“, rekla je Irena Hadžiabdić, član CIK-a BiH.

I šta ako za sedam dana opet ta ista tehnologija ne bude funkcionisala? Do kada će se tačno izbori ponavljati? I ko će i na koji način utvrditi da je riječ o zloupotrebi, šta znači masovni kvar, koliko je to tačno uređaja i na koliko biračkih mjesta? To u CIK-u ne preciziraju.

„Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionisati, ali tek temeljem odobrenja Centralne izborne komisije, izborno povjerenstvo može dati odobrenje i postupati po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi“, rekao je Željko Bakalar, član CIK-a BiH.

Tradicionalna metoda je dosadašnji način glasanja. Dakle, Pravilnikom o provođenju izbora ostavljena je mogućnost da se u slučaju kvara opreme, pristupi otklanjanju kvara, zatim zamjeni opreme, a ako ni to ne uspije, prelazi se na dosadašnji način glasanja. Ali, ako stranke masovno pokušaju da pokvare uređaj, onda ništa od ovoga, upozoravaju iz CIK-a. Ostalo je nejasno hoće li prijedlog Irene Hadžiabdić o odgađanju ili ponavljaju izbora biti prihvaćen, je po tome se na sjednici CIK-a nisu izjašnjavali. Danas su poslali saopštenje u kojem tvrde da će preliminarni nepotpuni rezultati izbora sa skenera biti poznati sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ali, to samo ako se skener ne pokvari.