Rute: Trenutno ne postoji neposredna prijetnja teritoriji NATO-a iz Rusije

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da trenutno nema neposredne opasnosti po teritoriju članica Alijanse, poručivši da će NATO biti spreman da odgovori na eventualne prijetnje.

Govoreći na samitu Juronjuza (Euronews) o odbrani i svemiru u Briselu, Rute je rekao da je Alijansa već pripremila planove za različite scenarije i da će, ukoliko bude potrebno, braniti svaki dio teritorije svojih članica.

Njegove izjave dolaze nakon informacija da je Rusija navodno uputila upozorenje NATO-u zbog mogućnosti pokušaja izolacije Kalinjingrada, ruske enklave na obali Baltičkog mora. Prema tim navodima, Moskva je zaprijetila da bi u slučaju takvog scenarija mogla upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje.

Rute je poručio da nuklearne prijetnje ne doprinose smirivanju situacije.

„Mi smo odbrambeni savez. Prestanite sa nuklearnim prijetnjama. One su potpuno nepotrebne i nisu od pomoći“, kazao je Rute, pozvavši istovremeno Rusiju da okonča rat u Ukrajini.

Šef NATO-a nije želio da potvrdi autentičnost niti sadržaj navodnog ruskog pisma, ističući da je na Moskvi da ga eventualno objavi. Takođe je odbacio procjene o konkretnoj nuklearnoj prijetnji ili neposrednoj opasnosti od eskalacije prema baltičkim državama, prenosi Juronjuz.

Rute je poručio da NATO ne treba da bude destabilizovan ruskim prijetnjama, ali da mora ostati spreman za eventualne izazove.

Rute smatra da je u narednom periodu ključno zadržati fokus na podršci Ukrajini i istovremeno povećavati ulaganja u odbranu.

„Ako bude potrebno, naravno da ćemo se braniti. Ali najvažnije je razumjeti da se sve ovo događa zato što mu rat u Ukrajini ne ide dobro. Želi da nas podijeli i želi da izgubimo fokus kada je riječ o Ukrajini“, rekao je Rute.