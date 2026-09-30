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Dodik: Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte

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30.09.2026 20:44

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Додик: Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте
Foto: X/Milorad Dodik

Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte. Nastavićemo da radimo za svaku porodicu i svako naselje, jer Mrkonjić Grad zaslužuje da se razvija i ide naprijed, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Uvjeren sam da će građani podržati politiku rezultata i razvoja. Zajedno idemo do pobjede - Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a!", naveo je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

SNSD

Mrkonjić Grad

Izbori 2026

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