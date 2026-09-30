Dodik: Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte

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Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte. Nastavićemo da radimo za svaku porodicu i svako naselje, jer Mrkonjić Grad zaslužuje da se razvija i ide naprijed, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Uvjeren sam da će građani podržati politiku rezultata i razvoja. Zajedno idemo do pobjede - Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a!", naveo je Dodik na Iksu.
U Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte. Nastavićemo da radimo za svaku porodicu i svako naselje, jer Mrkonjić Grad zaslužuje da se razvija i ide naprijed.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 30, 2026
Uvjeren sam da će građani podržati politiku rezultata i razvoja. Zajedno… pic.twitter.com/kwf6CEl1XL
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