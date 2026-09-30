Dodik: Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte

U Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte. Nastavićemo da radimo za svaku porodicu i svako naselje, jer Mrkonjić Grad zaslužuje da se razvija i ide naprijed.



Uvjeren sam da će građani podržati politiku rezultata i razvoja. Zajedno… pic.twitter.com/kwf6CEl1XL