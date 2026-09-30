Graorac: O nestalim se mora govoriti zbog njihovih porodica i istine

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je danas na okruglom stolu u Brčkom da se o nestalim licima mora govoriti zbog njihovih porodica, istine i budućih generacija.

"Sve dok postoji nestala osoba, postoji i porodica koja čeka vijest, istinu, čeka mogućnost da pronađe posmrtne ostatke svojih najmilijih i da ih dostojno sahrane", rekla je Graorčeva, nakon ovog skupa.

Ona je istakla da se iza svakog imena na spisku nestalih nalazi jedna porodica, jedna životna priča i godina čekanja.

"Svijest javnosti možemo povećati kroz veću medijsku zastupljenost teme nestalih, javne kampanje, svjedočenja porodica, edukaciju mladih, dokumentarne sadržaje i aktivnosti na društvenim mrežama", naglasila je Graorčeva.

Ona je istakla da je posebno važna regionalna saradnja, jer potraga za nestalima ne smije biti ograničena državnim granicama.

Graorčeva je poručila da govoriti o nestalim licima znači čuvati njihova imena od zaborava, podsjećati institucije na obavezu da traganje ne smije biti zaustavljeno i pružiti podršku porodicama koje godinama nose teret neizvjesnosti.

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U Brčkom je danas održan okrugli sto o nestalim licima kao jednom od najtežih i najosjetljivijih pitanja koje i decenijama nakon ratnih sukoba opterećuje brojne porodice.

Sastanku su prisustvovali predstavnici porodica nestalih iz Republike Srpske, Srbije, Kosova i Metohije i Hrvatske, kao i predstavnici Međunarodne komisije za nestale.

Cilj skupa bio je ukazati na važnost podizanja svijesti javnosti o sudbini nestalih i njihovih porodica, koje i decenijama nakon ratnih sukoba još čekaju odgovore o svojim najmilijima, prenosi Srna.