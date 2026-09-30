Dodik: Ruska Federacija s pažnjom prati i podržava Srpsku

Ruska Federacija sa pažnjom prati i pruža punu podršku Republici Srpskoj, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik po povratku iz posjete Ruskoj Federaciji.

Dodik je na Aerodromu Banjaluka istakao da je posjeta koju su realizovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i on bila od izuzetnog značaja za dobrobit srpskog naroda i Republike Srpske.

"Na svim sastancima naišli smo na zaista prijateljske stavove i srdačan doček, koji su bili vidljivi tokom čitavog našeg boravka u Rusiji. Imali smo sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom, sa kojim smo detaljno razgovarali o svim ključnim pitanjima naših međusobnih odnosa", rekao je Dodik.

On je naglasio da susret sa ruskim liderom nije bio samo protokolarne prirode, već suštinski razgovor o daljem unapređenju saradnje.

Strateško partnerstvo i privrženost Dejtonu

"Ruska Federacija s posebnom pažnjom prati situaciju u regionu i čvrsto podržava Republiku Srpsku", istakao je Dodik.

Govoreći o odnosima sa Ruskom Federacijom, Dodik je podsjetio da se oni baziraju na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji, te da je ovo bio njegov 29. susret sa predsjednikom Putinom.

"Ovo je bio naš 29. susret u okolnostima kakve jesu. Danas je to specijalna vojna operacija i mnogo toga drugog što je u Rusiji svakodnevno prisutno, ali su oni našli prostora i vremena da razgovaraju sa nama, da se interesuju kako stoji Republika Srpska i kako vidimo njenu budućnost", rekao je Dodik.

On je poručio da su Republika Srpska i Rusija strateški partneri i podvukao da je Ruska Federacija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma privržena njegovom poštovanju.

Republika Srpska Dodik i Minić stigli iz Moskve

"Ruska Federacija ostaje privržena saradnji naroda i ne želi bilo šta na štetu bilo kog naroda ovdje. Rusija ostaje dosledna Dejtonskom sporazumu i izričito je protiv nametanja odluka", zaključio je Dodik.

Dodik kaže da je predsjedniku Putinu rekao da je Dejtonski sporazum propao i da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još čuvamo.

"Budućnost BiH je upitna ukoliko se ne vrati bazičnom dogovoru dva entiteta i tri konstitutivna naroda", rekao je Dodik i poručio da ni Zapad nije više jedinstven u podršci plakanju u kukanju političkog Sarajeva.

"Nećemo da živimo u zemlji koja je protektorat. Ako ne možemo da se dogovorimo da razvijamo zemlju nezavisnu od međunarodnog protektorata, onda je sve ovo besmisleno", kaže Dodik, ističući da Srpska nema problem sa BiH kakva je ona uspostavljena Dejtonskim sporazumom.

Republika Srpska ne vidi smisao BiH bez Srpske

"Ponovio je da Republika Srpska ne vidi smisao BiH bez Srpske.

"Ne vidimo ni smisao evropskih integracija ako Republika Srpska nije vidljiva, što će nam onda evropske integracije", kaže Dodik.

Pozvao je EU da ako želi da razgovara o integracijama da promijeni svoje politike.

"Da nam ne šalju nekakve lažljivce i petljaroše kakav je ambasador Soreka koji nam priča o vladavini prava u uslovima kada pojedinac donosi odluke koje su navodni zakoni i onda pravosuđe na taj način reaguje. To svakako ne može biti vladavina prava. I zato se on, a i budući ambasadori iz EU zemalja diskvalifikovao. Dok se taj odnos ne promijeni neće imati saradnju sa Republikom Srpskom", istakao je Dodik i dodao:

"Smatramo da smo pokazali da možemo u nemogućnim okolnostima da vratimo pažnju na Republiku Srpsku. Republika Srpska koja je entitet, koja ima milion stanovnika, koja ima privredu od 20 milijardi KM, vjerujte da je na globalnom planu zanemarljiva priča. Ali mi imamo daleko veći politički značaj nego u tom pogledu", ističe Dodik.

Veće kvote za izvoz voća i povrća u Rusiju

Predsjednik SNSD-a je potvrdio da su povećane kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Srpske u Rusku Federacij

Dodik je rekao da je tržište Rusije otvoreno za proizvode iz Republike Srpske, ali da je problem tranzit.

"Imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je zapad uradio i zapad nas je okružio tako da to čini otežavajuće okolnosti za razvoj. Ali i u ovakvim okolnostima, dobili smo veće kvote za izvoz i naše kompanije ćemo obavijestiti o tome", rekao je Dodik na konferenciji za novinare na aerodromu u Mahovljanima nakon dolaska iz Rusije.

On je naglasio da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao i o realizaciji izgradnje Rusko-srpskog hrama i pravoslavnog kulturnog centra.

Dodik je rekao da su dobili potvrdu da će Ruska Federacija raditi unutrašnje uređenje hrama te da postoji spremnost da na najvišem nivou prisustvuju ceremoniji osveštanja hrama i centra.

"Rusija je dio našeg kulturnog i duhovnog podneblja. Rusija je zemlja i narod nove civilizacije", istakao je Dodik.

On je naveo da je Rusija danas nezaobilazan faktor međunarodnih odnosa, da je postala velesila i da je vratila snagu, što se vidi u novijoj političkoj, vojnoj i bezbjednosnoj istoriji.

Dodik o mandatu Altee: Daćemo saglasnost, ali se mora jasno definisati šta smiju

Posjeta Rusiji bila je prilika da se razgovara i o misiji Altea koja je, po naređenjima iz Brisela, strašila narod u Republici Srpskoj.

Dodik je naglasio da su u prethodnom periodu pojedini centri moći iz Evropske unije pokušali da iskoriste misiju mirovnih snaga van njihovog zvaničnog mandata.

"Vidjeli smo u vrijeme kada su progonili rukovodstvo Republike Srpske da je bilo zabludjelih glava u Briselu koje su tražile od Altee da hapsi nas, da mimo mandata pokuša nešto da uradi. Mi ćemo sada dati saglasnost za Alteu, ali da se jasno definiše šta smije, a šta ne. Oni su samo tu u slučaju da dođe do sukoba u BiH, a ne da plaše narod nekakvim vježbama. Neka vježbaju na svojim prostorima", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da Moskva za Republiku Srpsku čini na međunarodnom planu, što je već pokazala mnogo puta.

"Ona to već čini u Savjetu bezbjednosti i to je pokazala prilikom dolaska nezakonitog dolaska tog Šmita koji je od početka bio odbijen od strane Ruske Federacije. Rusija smatra da je davno trebao da bude ukinut visoki predstavnik. Da su oni (Zapad) razvili monstruma koji se zove kancelarija OHR, a to nije predviđeno. Ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice, nego po Dejtonu postoji visoki predstavnik stranica potpisnica. Oni su to sve izbjegli, sve su lagali. Ta ista EU, bivša američka administracija, su nametali svoj koncept protiv čega je bili Rusi na najvidljiviji mogući način. U Savjetu bezbjednosti, na međunarodnim forumima", naglašava Dodik.

Ponovio je stav Republike Srpske da ona nije protiv Ustava već naprotiv.

"Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav BiH, mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje, a ono sve što imamo i što je problematično je rušenje Ustava", kaže Dodik.