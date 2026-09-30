Ministarstvo odgovorilo Kresojeviću: Obratila nam se porodica, provjerite činjenice

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske odbacilo je kao netačne i nepotpune navode Bojana Kresojevića da majci jedne od beba tragično preminulih 1992. godine u Banjaluci nije pružena pomoć, kao i tvrdnje da je Ministarstvo bilo nezainteresovano za njenu situaciju.

Riječ je, kako se navodi, o izuzetno osjetljivoj temi i porodici koja je doživjela jednu od najtežih tragedija, te je zato neodgovorno o njoj govoriti bez provjere činjenica i službenih evidencija.

Porodica Đukelić obratila se Ministarstvu zahtjevom za priznavanje statusa civilne žrtve rata i ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu tragične smrti njihove bebe, ali je upravni postupak okončan negativno jer je zahtjev podnesen nakon isteka zakonom propisanog roka, navode iz Ministarstva.

Prema službenim evidencijama Ministarstva, Miloradu Đukeliću jednokratna novčana pomoć odobrena je 2021, 2024. i 2025. godine.

U 2026. godini zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnijela je njegova supruga Dušanka Đukelić, kao član uže porodice borca, i taj zahtjev biće riješen pozitivno, kao i svi prethodni.

“Istovremeno, Ministarstvo je pripremalo Odluku o obezbjeđivanju novčanih primanja roditeljima beba umrlih zbog nedostatka kiseonika u periodu od maja do juna 1992. godine, čime će Vlada Republike Srpske izjednačiti položaj svih porodica iz ove kategorije. Na taj način institucije Srpske rade na sistemskom i trajnom rješavanju pitanja ovih porodica, a ne pojedinačnih slučajeva”, ističe se u saopštenju.

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Pored toga, Ministarstvo iz budžeta izdvaja sredstva za Udruženje “12 beba”, posredstvom kojeg se, prema podacima kojima Ministarstvo raspolaže, pomoć pruža i porodici Đukelić kroz jednokratne novčane pomoći.

“Dakle, činjenice pokazuju da je Ministarstvo postupalo u skladu sa zakonom, pružalo pomoć porodici Đukelić u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, a istovremeno radilo na novom rješenju koje će obuhvatiti sve porodice iz ove kategorije”, navodi se u saopštenju.

Zato je, ističu, porazno da se tragedija jedne porodice koristi za političko prozivanje institucija, i to bez provjere činjenica.

Posebno je, dodaju, neodgovorno javnosti predstavljati samo dio informacija, a prećutati konkretnu pomoć koja je porodici pružana i činjenicu da Ministarstvo već radi na sistemskom rješenju za sve porodice koje su se našle u istoj tragičnoj situaciji.

“Bojan Kresojević je, prije nego što je iznio ovako ozbiljne tvrdnje, imao obavezu da provjeri činjenice i obrati se nadležnoj instituciji. Umjesto toga, javnosti je ponudio nepotpunu sliku koja nije u skladu sa službenim podacima. Tragedija porodice Đukelić nije i ne smije biti sredstvo za prikupljanje dnevnopolitičkih poena. O porodicama koje su doživjele ovakvu tragediju mora se govoriti sa poštovanjem i odgovornošću”, ističu iz Ministarstva.