Višković: Preduzeli smo sve da prihvatimo saobraćaj sa novog integrisanog GP i novog mosta preko Save na Rači

Preduzeli smo sve da prihvatimo saobraćaj sa novog integrisanog graničnog prelaza i novog mosta preko Save na Rači, izjavio je Radovan Višković vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi".

"Bili smo prinuđeni, jer nije završena dionica od 20 kilometara, kako je ugovorom bilo predviđeno, izgradnje autoputa od Rače pa sve do Bijeljine. Prinuđeni da sada uradimo jednu pristupnu saobraćajnicu kako bi naš autoput sa naše strane i sa strane mosta preko rijeke Save na Rači prihvatili taj saobraćaj i povezali autoput sa magistralnim putem Rača–Bijeljina", rekao je Višković.

Na neki način, dodaje on, ušli smo u nepredviđeni trošak ili nepredviđene radnje, gdje gradimo 700 metara magistralnog puta u gabaritima magistralnog puta koji će povezati magistralni put od Bijeljine do Rače sa auto-putem od Bijeljine prema Rači.

"Svi korisnici autoputa, integrisanog graničnog prelaza, i kroz Srbiju i djelimično kroz Republiku Srpsku, imaće priliku da već od 15. oktobra, ili kada se stvore uslovi, koriste taj novoizgrađeni autoput sa strane Srbije i dio autoputa sa naše strane", rekao je Višković.

Naveo je da će postojeći granični prelaz na Rači ostati u funkciji, ali ne kao međunarodni granični prelaz, nego prelaz nižeg ranga koji će moći da koriste isključivo ljudi koji žive i svakodnevno putuju na tom potez, kao malogranični prelaz.

"Novi integrisani prelaz imaće svoju funkciju, tako da smo mi odradili sa naše strane sve potrebne radnje da to tako i bude. Mojim dolaskom na čelo javnog preduzeća, negdje, sad će skoro godinu dana, već krajem prošle godine potpisali smo sa Kineskom Eksim bankom dva finansijska ugovora za dva pravca. Jedan je Bijeljina–Brčko od 17 kilometara, a drugi od Brčkog do Vukosavlja 30,5 kilometara", rekao je on.

Naveo je da su se stvorili uslovi da izvođač radova sada ima obezbijeđeno finansiranje i da na neki način krene se u punom kapacitetu u gradnju te dvije dionice.

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"Mi se sada nalazimo u ugovornim obavezama, oni imaju rokove od godinu dana da urade projekat, tehničku dokumentaciju, a mi kao investitori da obezbijedimo građevinske dozvole. Završetak radova je tri godine i očekujem da će u tom nekom razumnom roku i te dionice u potpunosti budu završene", poručio je on.

(RTRS)