Igor Dodik: Naredni mandat mora biti mandat realizacije, a ne spiska želja

Organizacioni sekretar SNSD-a i kandidat ove stranke za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik rekao je da naredni mandat mora biti mandat realizacije, a ne spiskova želja.

Građani, kaže Dodik, očekuju da se njihovi problemi rješavaju.

Republika Srpska Igor Dodik: Veća odgovornost i ravnomjerniji razvoj Srpske među prioritetima

"Građani mnogo preciznije opisuju probleme nego što političari ponekad žele da priznaju. Poljoprivrednik tačno zna koliko ga košta svaki dan kašnjenja neke odluke, roditelj zna koliko njegov kućni budžet opterećuje vrtić, a privrednik zna koliko vremena izgubi čekajući dokument koji bi administracija mogla izdati za nekoliko dana. Problemi nisu isti u svakom dijelu Republike Srpske. Negdje ljudi najviše govore o putevima i zdravstvenoj zaštiti, negdje o nedostatku radne snage, tržištu za poljoprivredne proizvode ili nedovoljnoj povezanosti sa većim centrima", rekao je Dodik za "Nezavisne novine" i dodao:

"Jedna poruka je svuda ista, a to je da građani više nemaju strpljenja za prebacivanje odgovornosti. Njih ne zanima koja je institucija zakasnila ili čija je nadležnost određeni problem. Očekuju da oni koji dobiju njegovo povjerenje okupe nadležne, pronađu rješenja i vrate im se sa konkretnim odgovorom. Čuo sam i podršku i kritike. Ne bih bio ozbiljan kada bih rekao da su nam svi govorili samo ono što želimo da čujemo. Ljudi vide ono što je urađeno, ali još pažljivije gledaju šta je obećano, a nije završeno. Zato vjerujem da naredni mandat mora biti mandat realizacije, a ne novih spiskova želja".

Govoreći o mogućim rezultatima, Dodik je izrazio uvjerenje da će SNSD imati najsnažniji Klub u Narodnoj skupštini.

Naglasio je ipak da Srpskoj nije potreban veliki klub ljudi koji će da ćute četiri godine, već sposobni ljudi koji će znati da brane njene nadležnosti, ali i da se bave ekonomijom, javnim preduzećima, obrazovanjem, demografijom i svakodnevnim problemima građana

"Kao organizacioni sekretar imao sam priliku da sagledam stanje naših organizacija, kvalitet kandidatskih lista i raspoloženje ljudi na terenu. SNSD ima najsnažniju političku infrastrukturu u Republici Srpskoj i realnu mogućnost da ostvari jedan od svojih najboljih rezultata. Ipak, između političkog cilja i izbornog rezultata nalaze se građani. Niko nema pravo da unaprijed prisvaja njihove glasove i prebrojava mandate prije nego što se zatvore biračka mjesta. Očekujem uvjerljivu pobjedu SNSD-a i najsnažniji poslanički klub u Narodnoj skupštini. Da li će to biti tačno 35 mandata, jedan više ili jedan manje, odlučiće birači", kaže Dodik i nastavlja:

"Za mene je, osim broja, važno i kakve ćemo poslanike dobiti. Republici Srpskoj nije potreban veliki klub ljudi koji će četiri godine ćutati, nego tim sposobnih poslanika koji će znati da brane njene nadležnosti, ali i da se bave ekonomijom, javnim preduzećima, obrazovanjem, demografijom i svakodnevnim problemima građana".

Otkrio je i njegove prioritete ukoliko osvoji poslanički mandat i šta građani od njega mogu očekivati.

"Mogu očekivati da neću biti poslanik koji se pojavljuje samo kada treba pritisnuti taster. Poslanik mora znati zbog čega je glasao, biti spreman da svoju odluku objasni građanima i imati dovoljno političke hrabrosti da ukaže na loš prijedlog, bez obzira na to odakle dolazi. Moji prioriteti biće efikasnija javna uprava, veća odgovornost uprava javnih preduzeća, ravnomjerniji razvoj Republike Srpske i politike koje mladim ljudima daju stvaran razlog da ovdje zasnuju porodicu i grade karijeru. Želim da se jasno utvrde rokovi u kojima institucije moraju odgovoriti građanima i privredi. Nije normalno da građanin obilazi pet šaltera zbog podataka koje država već posjeduje", kaže Dodik.

Naglašava da će svaka njegova odluka imati obrazloženje.

"Stranačka disciplina je potrebna ako želite da provodite program za koji ste dobili povjerenje građana, ali disciplina ne smije biti izgovor za odsustvo mišljenja. Lojalnost stranci ne pokazuje se tako što ćutite dok se pravi greška. Pokazuje se tako što grešku pokušate spriječiti prije nego što ona postane javni problem. Ako smatram da je neki prijedlog nedovoljno pripremljen, moja obaveza je da to prvo jasno kažem unutar poslaničkog kluba i institucija i da pokušam da ga popravim. Ne vjerujem u glumljenu samostalnost za potrebe kamera, ali ne vjerujem ni u slijepo glasanje. Svaka moja odluka moraće imati obrazloženje koje mogu izgovoriti i pred strankom i pred građanima", ističe Igor Dodik.

Otkrio je i koje su to političke crvene linije preko kojih SNSD ne bi smio preći prilikom formiranja vlasti.

"Ne može se praviti koalicija sa politikom koja želi da postizborni dogovor iskoristi za prenos nadležnosti sa Republike Srpske, za slabljenje njenih institucija ili za stvaranje nove političke nestabilnosti. Ne možete zbog nekoliko funkcija trgovati onim što je ustavna pozicija Republike Srpske. Druga crvena linija mora biti odnos prema javnom novcu. Koalicija ne smije biti savez za raspodjelu direktorskih mjesta bez odgovornosti. Ko želi da bude dio vlasti mora prihvatiti mjerljive ciljeve, rokove i mogućnost da njegov kadar bude smijenjen ako ne ostvaruje rezultat", kaže Dodik i zaključuje:

"Dakle, ne bih unaprijed isključivao ljude samo zato što dolaze iz druge stranke, ali bih isključio politike centralizacije, institucionalne blokade i shvatanje vlasti kao plijena. Koalicioni sporazum treba da bude precizan i dostupan javnosti, kako bi građani mogli provjeriti da li je ispunjeno ono što je dogovoreno".