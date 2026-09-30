Dobojlija uhapšen zbog sumnje da je proganjao bivšu

D.P. iz Banjaluke uhapšen je zbog zbog sumnje da je proganjao bivšu

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, pripadnici Policijske stanice Doboj 1 su juče, 29. septembra 2026. godine, uhapsili osumnjičenog kojeg terete za proganjanje.

"To lice je osumnjičeno da je u prethodnom periodu učestalo pratilo lice sa kojim je ranije bilo u emotivnoj vezi i nastojalo da sa istim ostvari kontakt, a što je kod tog lica izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za vlastitu bezbjednost", rečeno je iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.