Dobojlija uhapšen zbog sumnje da je proganjao bivšu

Autor:ATV redakcija
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D.P. iz Banjaluke uhapšen je zbog zbog sumnje da je proganjao bivšu
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, pripadnici Policijske stanice Doboj 1 su juče, 29. septembra 2026. godine, uhapsili osumnjičenog kojeg terete za proganjanje.
"To lice je osumnjičeno da je u prethodnom periodu učestalo pratilo lice sa kojim je ranije bilo u emotivnoj vezi i nastojalo da sa istim ostvari kontakt, a što je kod tog lica izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za vlastitu bezbjednost", rečeno je iz policije.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
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