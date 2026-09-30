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Dobojlija uhapšen zbog sumnje da je proganjao bivšu

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30.09.2026 12:06

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Добојлија ухапшен због сумње да је прогањао бившу
Foto: Pixabay

D.P. iz Banjaluke uhapšen je zbog zbog sumnje da je proganjao bivšu

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, pripadnici Policijske stanice Doboj 1 su juče, 29. septembra 2026. godine, uhapsili osumnjičenog kojeg terete za proganjanje.

"To lice je osumnjičeno da je u prethodnom periodu učestalo pratilo lice sa kojim je ranije bilo u emotivnoj vezi i nastojalo da sa istim ostvari kontakt, a što je kod tog lica izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za vlastitu bezbjednost", rečeno je iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

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Tagovi :

hapšenje

PU Doboj

Doboj

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