Banjalučanin pao zbog ozbiljnih prijetnji

Autor:ATV redakcija
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Banjalučanin Z.R. lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“.
Kako navode iz policije, on se sumnjiči da je juče uputio ozbiljne prijetnje po život i tijelo drugoj osobi, takođe muškarcu iz Banjaluke.
O svim detaljima i preduzetim mjerama u ovom predmetu odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
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