Stara objava vas prati do granice: Ako ne pazite na ovo, nastaje problem

Objave na Fejsbuku, Instagramu, Tiktoku ili drugoj društvenoj mreži ne moraju ostati samo na internetu.

Ako sadržaj predstavlja mogući prekršaj ili ugrožavanje javnog poretka, u određenim okolnostima može postati predmet policijskog ili sudskog postupka, a za strane državljane posljedice mogu uključivati i probleme prilikom ulaska ili budućih putovanja.

Na to ukazuju nedavni slučajevi procesuiranja stranih državljana u Hrvatskoj zbog sadržaja koji je ranije objavljen na društvenim mrežama.

Posebno je važno naglasiti da objava ne mora biti nova. U postupcima se, zavisno od okolnosti konkretnog slučaja, mogu uzimati u obzir i ranije objavljene fotografije, video-snimci, Fejsbuk „storiji“ ili drugi javno dostupni sadržaji.

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To, međutim, ne znači da hrvatska policija na granici automatski pregleda profile ili mobilne telefone svakog putnika. Ne postoji osnova za tvrdnju da se takva kontrola rutinski sprovodi nad svim osobama koje prelaze granicu.

Problem može nastati kada policija već raspolaže informacijama o mogućem prekršaju ili kada određeni sadržaj postane dio konkretnog policijskog ili sudskog postupka.

Za strane državljane situacija može biti ozbiljnija jer, osim eventualnog prekršajnog ili drugog sudskog postupka, može uslijediti i poseban postupak prema Zakonu o strancima.

Hrvatski Zakon o strancima predviđa mogućnost protjerivanja državljanina treće zemlje ako nadležni organi utvrde da predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu bezbjednost ili javno zdravlje, pod uslovima propisanim zakonom.

Uz odluku o protjerivanju može biti određena i zabrana ulaska i boravka.

Takva zabrana ne mora imati posljedice samo za buduća putovanja u Hrvatsku. U određenim slučajevima odluka može biti evidentirana u Šengenskom informacionom sistemu, poznatom kao SIS, što može uticati i na mogućnost ulaska u druge države šengenskog prostora.

Trajanje zabrane nije jednako u svakom slučaju. Zavisi od pravnog osnova, težine događaja i drugih okolnosti koje nadležni organi uzimaju u obzir prilikom donošenja odluke.

Važno je razlikovati i prekršajni ili krivični postupak od postupka prema propisima o strancima. Čak i nakon što je jedan postupak završen, za stranog državljanina može postojati posebna odluka koja se odnosi na njegov boravak ili budući ulazak u zemlju.

Zbog toga putnici, posebno državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, treba da budu svjesni da ono što javno objavljuju na društvenim mrežama u određenim situacijama može imati i pravne posljedice.

Drugim riječima, granica između „objave na internetu“ i stvarnog pravnog problema ponekad je znatno manja nego što korisnici društvenih mreža očekuju.

To ne znači da svaka kontroverzna, politička ili neprimjerena objava automatski dovodi do zabrane ulaska. Svaki slučaj se procjenjuje pojedinačno i mora postojati odgovarajući pravni osnov za policijsko ili drugo postupanje.

Ipak, za putnike je korisno da znaju da sadržaj objavljen mjesecima ili godinama ranije ne mora biti bez posljedica samo zato što je odavno nestao s njihovog profila ili više nije aktuelan, prenosi GPMaljevac.