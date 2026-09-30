Počela sezona ajvara, a ovo mnogi rade u zgradama: Kazna stiže na adresu

Sezona pripreme zimnice uveliko je počela, a s prvim mirisima paprika na balkonskim i zajedničkim prostorijama stambenih zgrada otvara se i pitanje bezbjednosti te poštovanja pravila kolektivnog stanovanja.

Iako je priprema domaće zimnice duboko ukorijenjena tradicija, u urbanim sredinama ona često prelazi granice bezbjednosti.

Nedavni primjer u kom je u podrumu jedne stambene zgrade zapaljen roštilj kako bi se pekle paprike, što je dovelo do otvorenog plamena i požara na skladištenim stvarima, jasno pokazuje koliko nepromišljeni postupci pojedinaca mogu ugroziti živote svih stanara.

Paljenje otvorene vatre u zgradama strogo zabranjeno

Profesionalni upravnik zgrade Dejan Đurađ Vujičić, naglašava da paljenje otvorene vatre na mjestima koja nisu predviđena za to apsolutno nije dozvoljeno:

„Paljenje vatre je nezamislivo u bilo kojoj stambenoj sredini u gradu. To se uglavnom radi na selu, dok se u Beogradu pečenje obično obavlja na prostorima kao što je terasa, gdje se to radi ili na struju ili na plin, i na taj način se peče paprika. Sigurno da ne može niko nekoga da kazni zato što se možda osjećaju neprijatni mirisi. Niko nikoga ne može da kazni zbog mirisa koji se širi zgradom. Može da kazni zbog ugrožavanja bezbjednosti, prije svega zarad vatre.“

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Pravila i reakcije nadležnih organa uveliko zavise od samog stambenog kompleksa i lokacije, ali su zajednički prostori poput dvorišta ispred zgrade podložni strogoj kontroli. Ukoliko priprema hrane na otvorenom prostoru ispred objekta ugrožava bezbjednost, to je direktan povod za prijavu vatrogasnoj službi koja izlazi na teren, opominje ili kažnjava prekršioce.

Kolike su kazne za neodgovorne stanare?

Kada je riječ o finansijskim sankcijama, Zakon o stanovanju predviđa visoke novčane kazne, ali uz jedan važan uslov da inspektor zatekne situaciju na licu mjesta.

Kazne za fizička lica iznose do 5.000 dinara, dok su za pravna lica predviđeni iznosi i do 50.000 dinara. Vujičić apeluje na građane koji žive u stambenim zgradama da svijest o zajednici postave na prvo mjesto i da svoje navike prilagode uslovima kolektivnog života:

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„Ako živimo u gradu moramo se prilagoditi uslovima tog kolektivnog stanovanja. Bilo da je riječ o pečenju paprika ili pripremi kiselog kupusa, stanari moraju da vode računa o svemu što može da smeta komšijama kako zbog intenzivnih mirisa, tako i, prije svega, zbog ugrožavanja opšte bezbjednosti. Mi upravnici, profesionalni pogotovo, veliku pažnju dajemo na bezbjednost zgrade i mogućnost izbijanja požara.“

Iako postoje bezbjedni načini za očuvanje tradicije kroz upotrebu električnih ili plinskih aparata unutar privatnih jedinica, bezbjednost i prevencija od požara moraju ostati apsolutni prioritet tokom cijele jesenje sezone, prenosi Euronjuz.