Ko dobija nasljedstvo kada dođe vrijeme? Jedan potpis mijenja sve

Kada je riječ o stanu, kući, zemljištu ili drugoj vrijednoj imovini, mnogi ljudi razmišljaju o testamentu, ali on nije jedini način da se za života uredi pitanje imovine.

U pravnom sistemu postoje različiti ugovori kojima se mogu urediti odnosi između članova porodice i drugih lica ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života. Iako na prvi pogled mogu djelovati slično, njihove pravne posljedice nisu iste.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Kod ugovora o doživotnom izdržavanju jedna strana se obavezuje da će drugoj pružati izdržavanje i brigu do kraja njenog života, dok se zauzvrat određena imovina prenosi na davaoca izdržavanja nakon smrti primaoca. Ovaj ugovor je posebno značajan kada starija osoba želi da obezbijedi brigu i pomoć, a istovremeno želi da unaprijed uredi šta će se dogoditi sa određenom imovinom.

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Jedna od ključnih karakteristika ovog ugovora jeste da imovina koja je njime obuhvaćena, pod zakonskim uslovima, ne ulazi u zaostavštinu na isti način kao imovina koja ostaje u vlasništvu ostavioca do smrti, što ima veoma značajan uticaj na kasniju raspodjelu.

Ugovor o poklonu

Kod ugovora o poklonu vlasnik može za života da prenese određenu imovinu na drugo lice bez naknade. To može biti stan, kuća, zemljište, novac ili druga imovina, u zavisnosti od okolnosti i zakonskih uslova. Poklon se često koristi u porodicama kada roditelj želi da određenu imovinu prenese na dijete još za života.

Ipak, važno je znati da poklon može imati posljedice i u nasljednom postupku. U određenim situacijama pokloni mogu biti relevantni prilikom utvrđivanja da li je povrijeđen nužni dio nasljednika, pa nije dovoljno samo potpisati ugovor i pretpostaviti da kasnije ne može doći do nasljednog spora.

Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života

Ovaj ugovor je namijenjen situacijama kada predak želi da za života raspodjeli svoju imovinu potomcima. Za razliku od običnog poklona, ovdje zakon predviđa posebna pravila i uslove. Ugovor može biti posebno značajan za porodice koje žele da unaprijed urede pitanje imovine i smanje mogućnost nesporazuma nakon smrti roditelja. Međutim, za njegovu punovažnost potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove, uključujući i saglasnost potomaka na koje se ugovor odnosi.

Testament nije isto što i ugovor

Građani često miješaju testament sa ugovorima kojima se raspolaže imovinom. Testament proizvodi dejstvo nakon smrti, dok se kod ugovora, u zavisnosti od njihove vrste, određena prava i obaveze mogu urediti još za života. Zato pitanje nije samo „šta želim da ostavim kome“, već i koji pravni instrument odgovara konkretnoj situaciji.

„Nasljedni sporovi često nastaju upravo kada članovi porodice različito tumače šta je ostavilac želio. Na primjer, jedan nasljednik može smatrati da je oštećen poklonom koji je roditelj za života dao drugom djetetu. U drugoj situaciji može biti sporno da li je ugovor o doživotnom izdržavanju zaista izvršavan. Zbog toga sadržaj ugovora, forma u kojoj je zaključen i konkretne okolnosti mogu biti veoma važni.“

Prije potpisivanja provjerite sve

Kod ugovora koji se odnose na stan, kuću ili drugu vrijednu imovinu nije dovoljno osloniti se samo na obrazac pronađen na internetu. Prije potpisivanja treba provjeriti:

Ko je vlasnik imovine;

Da li postoje tereti ili druga ograničenja;

Koje su tačno obaveze ugovornih strana;

Kada i pod kojim uslovima dolazi do prenosa imovine;

Kakve posljedice ugovor može imati na nasljednike;

Da li je potrebna posebna forma ili ovjera.

Najvažnije je da se ne potpisuje ugovor samo zato što na prvi pogled djeluje kao najjednostavnije rješenje. Kod vrijedne imovine posljedice mogu trajati godinama, pa je za konkretan slučaj najbolje provjeriti ugovor sa javnim bilježnikom ili advokatom, prenosi Kamatica.