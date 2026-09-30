Logo

Ko dobija nasljedstvo kada dođe vrijeme? Jedan potpis mijenja sve

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 09:03

Komentari:

1
Посао разговор интервју
Foto: Pexel/ Vitaly Gariev

Kada je riječ o stanu, kući, zemljištu ili drugoj vrijednoj imovini, mnogi ljudi razmišljaju o testamentu, ali on nije jedini način da se za života uredi pitanje imovine.

U pravnom sistemu postoje različiti ugovori kojima se mogu urediti odnosi između članova porodice i drugih lica ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života. Iako na prvi pogled mogu djelovati slično, njihove pravne posljedice nisu iste.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Kod ugovora o doživotnom izdržavanju jedna strana se obavezuje da će drugoj pružati izdržavanje i brigu do kraja njenog života, dok se zauzvrat određena imovina prenosi na davaoca izdržavanja nakon smrti primaoca. Ovaj ugovor je posebno značajan kada starija osoba želi da obezbijedi brigu i pomoć, a istovremeno želi da unaprijed uredi šta će se dogoditi sa određenom imovinom.

Чад Лоу с породицом

Scena

Ubila se 13-godišnja kćerka slavnog glumca

Jedna od ključnih karakteristika ovog ugovora jeste da imovina koja je njime obuhvaćena, pod zakonskim uslovima, ne ulazi u zaostavštinu na isti način kao imovina koja ostaje u vlasništvu ostavioca do smrti, što ima veoma značajan uticaj na kasniju raspodjelu.

Ugovor o poklonu

Kod ugovora o poklonu vlasnik može za života da prenese određenu imovinu na drugo lice bez naknade. To može biti stan, kuća, zemljište, novac ili druga imovina, u zavisnosti od okolnosti i zakonskih uslova. Poklon se često koristi u porodicama kada roditelj želi da određenu imovinu prenese na dijete još za života.

Ipak, važno je znati da poklon može imati posljedice i u nasljednom postupku. U određenim situacijama pokloni mogu biti relevantni prilikom utvrđivanja da li je povrijeđen nužni dio nasljednika, pa nije dovoljno samo potpisati ugovor i pretpostaviti da kasnije ne može doći do nasljednog spora.

Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života

Ovaj ugovor je namijenjen situacijama kada predak želi da za života raspodjeli svoju imovinu potomcima. Za razliku od običnog poklona, ovdje zakon predviđa posebna pravila i uslove. Ugovor može biti posebno značajan za porodice koje žele da unaprijed urede pitanje imovine i smanje mogućnost nesporazuma nakon smrti roditelja. Međutim, za njegovu punovažnost potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove, uključujući i saglasnost potomaka na koje se ugovor odnosi.

Testament nije isto što i ugovor

Građani često miješaju testament sa ugovorima kojima se raspolaže imovinom. Testament proizvodi dejstvo nakon smrti, dok se kod ugovora, u zavisnosti od njihove vrste, određena prava i obaveze mogu urediti još za života. Zato pitanje nije samo „šta želim da ostavim kome“, već i koji pravni instrument odgovara konkretnoj situaciji.

„Nasljedni sporovi često nastaju upravo kada članovi porodice različito tumače šta je ostavilac želio. Na primjer, jedan nasljednik može smatrati da je oštećen poklonom koji je roditelj za života dao drugom djetetu. U drugoj situaciji može biti sporno da li je ugovor o doživotnom izdržavanju zaista izvršavan. Zbog toga sadržaj ugovora, forma u kojoj je zaključen i konkretne okolnosti mogu biti veoma važni.“

Prije potpisivanja provjerite sve

Kod ugovora koji se odnose na stan, kuću ili drugu vrijednu imovinu nije dovoljno osloniti se samo na obrazac pronađen na internetu. Prije potpisivanja treba provjeriti:

  • Ko je vlasnik imovine;
  • Da li postoje tereti ili druga ograničenja;
  • Koje su tačno obaveze ugovornih strana;
  • Kada i pod kojim uslovima dolazi do prenosa imovine;
  • Kakve posljedice ugovor može imati na nasljednike;
  • Da li je potrebna posebna forma ili ovjera.

Najvažnije je da se ne potpisuje ugovor samo zato što na prvi pogled djeluje kao najjednostavnije rješenje. Kod vrijedne imovine posljedice mogu trajati godinama, pa je za konkretan slučaj najbolje provjeriti ugovor sa javnim bilježnikom ili advokatom, prenosi Kamatica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nasljedstvo

imovina

testament

Komentari (1)

Pročitajte više

Чад Лоу с породицом

Scena

Ubila se 13-godišnja kćerka slavnog glumca

14 h

0
Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.

Zdravlje

Često mokrite tokom noći? Ovo može biti simptom veoma opasne bolesti

14 h

0
Америчка војска

Svijet

Amerikanci se povukli iz Iraka: Raste strah

14 h

0
Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог

Banja Luka

Preminuo Nebojša Kuštrinović

14 h

0

Više iz rubrike

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Nafta pojeftinila nakon što su SAD najavile novo oslobađanje strateških rezervi

1 d

0
Џефри Сакс за АТВ: Помјерамо се у мултиполарни свијет, будућност западног Балкана се још одлучује

Ekonomija

Džefri Saks za ATV: Pomjeramo se u multipolarni svijet, budućnost zapadnog Balkana se još odlučuje

1 d

0
Гасовод

Ekonomija

Poskupljuje gas na evropskom tržištu

1 d

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Ekonomija

Dizel probio granicu od 4 marke, šta nas čeka?

1 d

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima