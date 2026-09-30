Nesvakidašnja priča iz Srbije: Muž porodio ženu na ulici

Nesvakidašnja priča dogodila se u čačanskom naselju Alvadžinica, kada jedna beba nije željela da čeka.

Naime, dok je bila napolju sa suprugom žena je osjetila trudove, a onda je njen suprug koji je postupio kao pravi heroj, odigrao najvažniju ulogu u ključnom trenutku.

Auto-moto Ovo su najtraženiji polovnjaci: Kupci sve dublje zavlače ruku u džep

"On je praktično porodio ženu, pomogao joj je da na svijet stigne jedna slatka djevojčica i to takoreći na ulici. Beba je teška 3.700 grama", rekao je za RINU izvor upoznat sa ovim događajem.

Majci, kojoj je ovo treće dijete, potom je ekipa Hitne pomoći pružila pomoć i prevezla je u Opštu bolnicu Čačak, gdje je smještena na odjeljenje.

Beba je dobro i dobila je najviše ocjene.

(Kurir)