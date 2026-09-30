Nesvakidašnja priča iz Srbije: Muž porodio ženu na ulici

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nesvakidašnja priča dogodila se u čačanskom naselju Alvadžinica, kada jedna beba nije željela da čeka.
Naime, dok je bila napolju sa suprugom žena je osjetila trudove, a onda je njen suprug koji je postupio kao pravi heroj, odigrao najvažniju ulogu u ključnom trenutku.
Auto-moto
Ovo su najtraženiji polovnjaci: Kupci sve dublje zavlače ruku u džep
"On je praktično porodio ženu, pomogao joj je da na svijet stigne jedna slatka djevojčica i to takoreći na ulici. Beba je teška 3.700 grama", rekao je za RINU izvor upoznat sa ovim događajem.
Majci, kojoj je ovo treće dijete, potom je ekipa Hitne pomoći pružila pomoć i prevezla je u Opštu bolnicu Čačak, gdje je smještena na odjeljenje.
Beba je dobro i dobila je najviše ocjene.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
13 h0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu