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Preminuo muškarac ranjen u pucnjavi

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30.09.2026 10:03

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Muškarac koji je u ponedjeljak ujutru teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je od zadobijenih povreda.

Podsjećamo, do oružanog napada došlo je u ranim jutarnjim satima, kada je na muškarca zapucano iz vatrenog oružja.

Nakon ranjavanja, žrtva je u kritičnom stanju i sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena ljekarska pomoć.

Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, povrede su se pokazale kao kobne i muškarac je podlegao povredama.

Nakon ranjavanja, žrtva je u kritičnom stanju i sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena ljekarska pomoć.

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Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, povrede su se pokazale kao kobne i muškarac je podlegao povredama.

On se sumnjiči da je u ponedjeljak na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobjegao.

(Telegraf/Ucentar)

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Tagovi :

Pucnjava

ranjavanje

Kragujevac

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