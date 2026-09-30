Preminuo muškarac ranjen u pucnjavi

Autor:ATV redakcija
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Muškarac koji je u ponedjeljak ujutru teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je od zadobijenih povreda.
Podsjećamo, do oružanog napada došlo je u ranim jutarnjim satima, kada je na muškarca zapucano iz vatrenog oružja.
Nakon ranjavanja, žrtva je u kritičnom stanju i sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena ljekarska pomoć.
Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, povrede su se pokazale kao kobne i muškarac je podlegao povredama.
Nakon ranjavanja, žrtva je u kritičnom stanju i sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena ljekarska pomoć.
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Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, povrede su se pokazale kao kobne i muškarac je podlegao povredama.
On se sumnjiči da je u ponedjeljak na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobjegao.
(Telegraf/Ucentar)
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