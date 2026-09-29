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Pao radnik pošte! Uzeo dobre pare i nestao

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29.09.2026 16:21

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Пао радник поште! Узео добре паре и нестао
Foto: Envato/TrueTouchLifestyle

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. Č. (42) iz okoline Kučeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pronevjera.

Osumnjičeni je, kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila povjerena u radu, u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je za isti iznos oštetio „Poštu Srbije“ DOO Beograd.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

(Telegraf)

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poštar

Kučevo

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