Dijete (10) povrijeđeno na trotinetu nakon sudara sa automobilom

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Dijete (10) je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil nakon čega je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći Beograd tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mjestu. (Tanjug)

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