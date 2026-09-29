Logo

Dijete (10) povrijeđeno na trotinetu nakon sudara sa automobilom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.09.2026 07:14

Komentari:

0
Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство
Foto: Pexel/ Markus Spiske

Dijete (10) je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil nakon čega je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći Beograd tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mjestu.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

povrijeđeno dijete

Hitna pomoć

trotinet

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ауто брзо вози на путу.

Srbija

Divljao na auto-putu 214 km/h: Evo koliku kaznu je dobio

2 d

0
Београд: На градилишту пронађена авио-бомба од 250 килограма

Srbija

Beograd: Na gradilištu pronađena avio-bomba od 250 kilograma

2 d

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Napadnuta ekipa Hitne pomoći: Rođaci pacijentkinje vozača šutirali i udarali po glavi

2 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Jedna osoba povrijeđena u pucnjavi: Policija na terenu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima