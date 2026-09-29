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Žestoki udari na Kijev: Balističke rakete razarale prijestonicu Ukrajine

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29.09.2026 08:01

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Напад на Кијев
Foto: Screenshot / X

Rusija je rano u utorak pokrenula novi napad balističkim raketama na Kijev, samo nekoliko sati nakon cjelodnevnog granatiranja u kojem su dvije osobe poginule, a 26 ih je ranjeno širom ukrajinske prijestonice.

Nekoliko glasnih eksplozija odjeknulo je Kijevom u ranim jutarnjim satima u utorak, 29. septembra, dok su se sistemi protivvazdušne odbrane aktivirali tokom nove vazdušne opasnosti.

Napad počeo oko 1.20 ujutru

"Nove balističke rakete kreću se ka Kijevu", upozorile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu dok se napad odvijao.

Ukrajinski izvještaji o nadzoru navode da je novi napad počeo oko 1.20 ujutru, uz upozorenja na lansiranje balističkih raketa iz ruske Kurske oblasti, dok se Kijev ponovo našao pod raketnom prijetnjom.

Obnovljeni napad uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je Kijev tokom cijelog ponedjeljka, 28. septembra, pretrpio talase ruskih udara koji su pogodili više gradskih okruga i izazvali požare na civilnim objektima širom prijestonice.

Kličko izvijestio o žrtvama

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je kasno u ponedjeljak da su dvije osobe poginule, a 26 ranjeno, uključujući troje djece.

Osam povrijeđenih je hospitalizovano, a jedna osoba je ostala u teškom stanju.

Prva žrtva je prvobitno prijavljena nakon što je ruski dron pogodio nestambenu zgradu koja pripada Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine u istorijskom centru Kijeva. Spasioci su kasnije tokom hitnih operacija izvukli tijelo druge žrtve iz istog objekta.

Jučerašnji napad na zgradu Nacinalne akademije nauka

Ruski napadi zabilježeni su širom Ševčenkovskog, Obolonskog, Solomjanskog, Darnickog, Podilskog i drugih okruga tokom dana. U centru Kijeva, usljed udara izbio je požar na dijelu zgrade Nacionalne akademije nauka.

Drugi udar pogodio je sedmospratnicu u kojoj se nalazi medicinska ustanova "Dobrobut", gdje je prijavljeno sedam povrijeđenih, od kojih su šestoro zaposleni.

Pogođena i fabrika u Darnici

Rusija je takođe pogodila farmaceutsku fabriku u Darnici, dok su požari i šteta zabilježeni i na drugim nestambenim i poslovnim objektima širom prijestonice.

Kličko je nastavio da izvještava o novim udarima i tokom ponedjeljka uveče. Nestambena zgrada u Obolonskom okrugu pogođena je više puta, vozila su se zapalila nakon što je dron pao u stambeno dvorište u Solomjanskom okrugu, a u Svjatošinskom okrugu pogođen je tropratni poslovni centar.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napade od ponedjeljka i poručio da će Rusija snositi posljedice.

"Svaki ruski teroristički napad dovodi do žrtava koje su se mogle spriječiti da je pritisak na Rusiju konačno postao potpun", rekao je on, pozivajući na odlučniju međunarodnu akciju protiv onih koji finansiraju i proizvode rusko naoružanje.

Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je Rusija tokom napada u ponedjeljak lansirala 124 drona, uključujući 86 bespilotnih letjelica sa mlaznim pogonom, kao i da je 86 vazdušnih ciljeva uništeno ili neutralisano.

(Kurir)

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