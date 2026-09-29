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Dodik: Kvalitetan program RTV Gradiška dokaz istrajne posvećenosti

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29.09.2026 08:31

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je direktoru Radio-televizije Gradiška Rajku Romiću, urednicima i svim zaposlenima 47 godina emitovanja radijskog, poželio uspješan rad televizijskog programa.

​"Od prvih koraka tadašnjeg Radija Gradiška pa sve do današnjeg savremenog medijskog centra, vaš razvojni put služi kao primjer kako se uspješno nositi sa svim izazovima vremena, čuvajući povjerenje javnosti", istakao je Dodik.

​On je dodao da uloga koju ovaj medij ima u informisanju građana u Gradišci i šire, kroz kvalitetni programski sadržaj i profesionalan rad, jasan je dokaz istrajna posvećenosti i stalnog unapređenja rada, kao i sposobnosti rukovodstva i zaposlenih da sačuvaju visoke standarde objektivnog i pravovremenog informisanja.

​"Uz iskrenu želju da sa jednakim entuzijazmom nastavite razvoj i u budućnosti, upućujem vam srdačne čestitke za nove profesionalne poduhvate i dalji uspješan rad", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

Gradiška

RTV Gradiška

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