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Neko je izgubio pitona - FOTO

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29.09.2026 09:06

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Пронађен питон код Вараждина
Foto: Fejsbuk

Udruženje za zaštitu životinja Spas Varaždin objavilo je da je pronađen piton u mjestu Ladanje Gornje. Zmija je otkrivena na adresi Ulica bana Jelačića 14.

Prema informacijama iz udruženja, životinja je zbrinuta i nalazi se na sigurnom, piše "Indeks". Vlasnik se još traži.

Pitona je u Hrvatskoj moguće legalno držati, ali pravila zavisne os vrste i statusa prema propisima o zaštiti divljih vrsta.

Pitoni su obuhvaćeni pravilima CITES-a i EU propisima o trgovini divljim vrstama.

Prema aktualnoj EU uredbi, porodica Pitonide nalazi se u CITES Dodatku 2, uz izuzetke poput indijskog pitona, koji ima stroži status.

Саво Минић

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Zakon o zaštiti životinja nalaže da se kućnim ljubimcima moraju osigurati uslovi u skladu s njihovim potrebama te da se životinja ne smije držati tako da ugrožava ljude ili druge životinje.

Kraljevski piton (Piton regius) jedna je od vrsta koja se često drži kao kućni ljubimac; obično naraste do oko 1,5 metara.

Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini je Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja zabranjeno držati pitona i druge egzotične ili opasne divlje životinje kao kućne ljubimce.

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Tagovi :

Zmija

Piton

Hrvatska

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