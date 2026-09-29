Štrajk u Zagrebu se nastavlja i danas

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, nakon što je prvog dana javni prevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Grad neće pristati na nove zahtjeve sindikata, dok sindikati za obustavu rada krive gradsku vlast.
Uprave ZET-a i Holdinga zatražile su od suda zabranu štrajka, a odluka bi mogla biti donesena tokom dana.
(Indeks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 d0
Region
2 d0
Region
2 d0
Region
2 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu