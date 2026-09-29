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Štrajk u Zagrebu se nastavlja i danas

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29.09.2026 07:30

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Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи.
Foto: YouTube/Screenshot/Hina

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, nakon što je prvog dana javni prevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Grad neće pristati na nove zahtjeve sindikata, dok sindikati za obustavu rada krive gradsku vlast.

Uprave ZET-a i Holdinga zatražile su od suda zabranu štrajka, a odluka bi mogla biti donesena tokom dana.

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Zagreb

Hrvatska

Štrajk

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