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Horoskop za 29. septembar: Ovnovi pod stresom, Djevice očekuje ljubav

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29.09.2026 07:26

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хороскоп звијезде Мјесец
Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Zvijezde za 29. septembar donose dinamičan dan za sve znake Zodijaka dok pojedine očekuju veliki poslovni preokreti i nepredviđeni troškovi, drugima se smiješi romantičan susret i ljubavni zanos.

Evo šta horoskop predviđa za vaš znak:

Ovan

Mudri poslovni potezi donose odlične finansije na duže staze. Manji nesporazumi sa partnerom i ukućanima. Podložni ste infekcijama i pojačanom stresu.

Bik

Slijedi novi projekat ili važna nova dužnost na poslu. Osjećate potrebu da osvježite odnos sa partnerom kroz češće izlaske. Mogući problemi sa digestivnim traktom.

Blizanci

Očekuju vas naporni pregovori, ali ćete uspjeti da pronađete kompromis. Popustite u razmiricama sa partnerom kako biste izbjegli distanciranje. Moguća povišena temperatura.

Rak

Neočekivan splet okolnosti u saradnji sa inostranstvom i kašnjenje dokumentacije. Impulsivne reakcije mogu izazvati svađe sa partnerom. Izbjegavajte alkohol.

Lav

Pruža vam se prilika da kroz novi projekat savladate nove vještine. Negativni komentari partnera pokvariće vam raspoloženje. Povedite računa o holesterolu i smanjite unos masti.

Djevica

Uspješan poslovni put i odličan dogovor sa partnerima. Slobodnim Djevicama slijedi ljubav na prvi pogled i romantičan sastanak. Problemi sa probavom na nervnoj bazi.

Vaga

Nestabilna situacija u polju platnog prometa - oprezno sa novcem. Na jednoj proslavi moguće je zanimljivo poznanstvo koje prerasta u nešto više. Moguće tegobe sa bubrezima.

Škorpija

Kolegijalne spletke narušiće pojedine odnose na poslu. Slobodne Škorpije na zabavi očekuje susret sa osobom koja će im razbuditi snažne emocije. Zdravlje je stabilno.

Strijelac

Ključ uspjeha je dobra organizacija i oslanjanje na tim — izbjegavajte rizična ulaganja. Prilika za obnavljanje stare ljubavi. Osjetljivost grla, smanjite unos soli.

Jarac

Velika mogućnost nesporazuma sa saradnicima i kašnjenje uplata. Na kraćem putu moguće je strastveno iskušenje sa veoma privlačnom osobom. Pazite na cirkulaciju.

Vodolija

Budite obazrivi sa finansijama zbog nepredviđenih troškova. Slobodnima ubrzo slijedi romantičan sastanak sa osobom koju će upoznati na zabavi. Provjerite šećer u krvi.

Ribe

Neizvjesna atmosfera na poslu i zatezanje u prilivu novca. Sumnje partnera mogu vas duboko povrijediti. Kardiovaskularni sistem je osjetljiv, konsultujte ljekara, prenosi Kurir.

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