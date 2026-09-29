Vozačima upućen apel: Oprez

Na pojedinim putnim dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova vidljivost je jutros smanjena zbog magle, dok je na brojnim pravcima režim saobraćaja izmijenjen zbog aktuelnih radova, pa se vozačima preporučuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na cestama.

Za saobraćaj svih vozila potpuno je zatvorena dionica autoputa A-1 Kakanj–Lašva, gdje se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, dok je zbog radova na poddionici Nemila–Vranduk zatvorena trasa Golubinja–Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M-17. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica saobraća se u preticajnoj traci, dok je na pravcima Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje omogućen prolaz samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta na ulazu u Bijeljinu, vozila manje mase saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se teretnjaci preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se i na magistralnim cestama Nević Polje–Kaonik (Ahmići), Podromanica–Sumbulovac na Romaniji, kao i na relaciji Mostar–Čitluk–brdo Hum u vremenu od 7 do 16 sati (osim nedjeljom).

Radovi i izmjene režima aktuelni su i na izgradnji pješačkih staza na pravcima Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušuje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje, dok su zbog redovnog održavanja privremeno van funkcije semafori u Vitezu i Gornjem Vakufu–Uskoplju.