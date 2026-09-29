U sudaru dva automobila povrijeđeno šest osoba

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak dogodila u Mostaru povrijeđeno je šest osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, saopštili su iz MUP-a HNK.
Nesreća se dogodila oko 16:00 sati na rakrsnici Rudarske ulice i Studentskog mosta, a u njoj su učestvovali A. M. (1991) koji je upravljao vozilom Golf 7 i T. A. (1997) koji je upravljao vozilom Golf 6.
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Teške tjelesne povrede zadobio je M. B. (1964), suvozač u vozilu Golf 7. Lakše su povrijeđeni saputnici iz istog vozila S. M. (1993), A. B. (1997) i S. B. (1961), kao i A. Č. (1998), suvoazč iz drugog automobila.
Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj.
(Jabuka.tv)
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