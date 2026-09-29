Dok Evropa grca, ovdje dizel košta 2,40 KM

Dok vozači u mnogim evropskim zemljama plaćaju znatno više cijene goriva, na Malti litar dizela košta 1,21 evro (oko 2,40 KM), a benzina 1,34 evra.

Cijene na tamošnjim pumpama nisu se mijenjale od sredine 2020. godine, ali njihovo održavanje sve više košta državu.

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Tajna je u direktnoj državnoj intervenciji: Vlada u Valeti zakonski drži cijene pod kontrolom, dok sve razlike u odnosu na realnu nabavnu cijenu na tržištu pokriva iz državne kase, piše list “Malta Tudej".

Malteška vlada pokriva razliku između cijene koju plaćaju vozači i stvarnih troškova nabavke goriva. Prema pisanju pomenutog portala, ministar finansija Klajd Karuana upozorio je da su procjene troškova subvencija naglo porasle: u maju se računalo na oko 30 miliona evra godišnje, dok je procjena krajem avgusta dostigla 75 miliona evra.

To pred vlasti stavlja pitanje koliko dugo mogu zadržati sadašnje cijene. Karuana je poručio da vlada mora voditi računa o javnim finansijama i zadržati budžetski deficit ispod tri odsto BDP-a.

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Malta je prošlu godinu završila s deficitom od 2,2 odsto BDP-a, dok je javni dug iznosio 46,4 odsto BDP-a. Rast troškova subvencija mogao bi, međutim, dodatno opteretiti budžet.