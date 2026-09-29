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Jeziva tajna "groblja živih": Ovo su uradili studentu Kembridža

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29.09.2026 09:27

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Мушкарац руку везаних за столицу.
Foto: Unsplash/Jose P. Ortiz

Italijanski sud osudio je egipatske zvaničnike zbog otmice i jezive torture studenta Kembridža.

Đulio je mučen do smrti jer su ga greškom smatrali špijunom, a presuda je stigla nakon decenije borbe.

Tijelo nesrećnog mladića pronađeno je pored puta sa zastrašujućim povredama, a italijanski tužioci uspjeli su izboriti istorijsku presudu u odsustvu, uprkos tome što je Egipat godinama odbijao saradnju i opstruisao istragu.

Stavljen na muke u "groblju živih"

Ređeni je boravio u Egiptu radi istraživanja o nezavisnim sindikatima i uslovima rada, što je izazvalo paranoju među tamošnjim službama bezbjednosti. Nakon što je nestao 25. januara 2016. godine, uhapšen je i prebačen u zloglasni zatvor.

Obdukcija sprovedena u Rimu otkrila je jezive detalje četorodnevne torture:

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Mladić je imao opekotine od cigareta, polomljene zube, prelome kostiju i rane od bičevanja po tabanima.

Svaki prst na svim ekstremitetima mu je bio smrskan, a smrt je nastupila kada su mu mučitelji slomili vrat.

Presuda nakon decenije borbe za pravdu

Italijanski sud osudio je majora Magdija Ibrahima Abdelala Šarifa, pukovnika Uhsama Helmija i Atara Kamela Mohameda Ibrahima, dok je četvrti optuženi oslobođen.

Advokat porodice Ređeni izjavila je da ova presuda šalje jasnu poruku svim autoritarnim režimima da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno. Iako su egipatske vlasti demantovale svaku povezanost sa ovim zločinom, rimsko tužilaštvo je istaklo da je slučaj uspješno izvučen iz pravne blokade u koju je trebalo da bude potopljen, prenosi San.

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Tagovi :

mučenje

istraga

Italija

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